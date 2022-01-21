الصحة المهنية: تدريب 5007 أشخاص وتقديم الخدمات لـ 146 منشأة حكومية

وفى هذا السياق كشف الدكتور تامر بدوى وكيل أول الوزارة مدير المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، عن أن المركز قام خلال العام المنصرم 2021 بتدريب 5007 متدربين من خلال تنفيذ 275 برنامجاً تدريبياً داخل مقر المركز، وداخل الشركات والمؤسسات فى مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، وشملت البرامج التدريبية متخصصة ونوعية فى المجالات المختلفة للسلامة والصحة المهنية.
وقال وكيل أول الوزارة، إن المركز قدم خدماته خلال نفس الفترة لـ 146 منشأة حكومية وخاصة فى مختلف القطاعات، وشملت هذه الخدمات: القياسات البيئية الفيزيائية، والهندسية، والتحاليل الطبية، وتحاليل مياه الصرف الصناعى والصحى.
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