28 يناير.. بلقيس تتألق على مسرح اكسبو دبي..وهذا موعد طرح أغنيتها المصرية

/673946/28-يناير-بلقيس-تتألق-على-مسرح-اكسبو-دبيوهذا-موعد-طرح-أغنيتها-المصرية

تستعد المطربة بلقيس، لإحياء حفلا غنائيًا جديدًا، بمهرجان اكسبو دبي 2020، وذلك في يوم 28 من شهر يناير الجاري، ومن المقرر أن تطلق به أغنيتها الجديدة التي أعلنت عنها منذ أيام.

دوت الخليجيرصد تفاصيل حفل وأغاني بلقيس خلال الفترة المقبلة

وتساءل عدد كبير من محبي المطربة بلقيس، في مصر، عن موعد إطلاق أغنيتها التي من المقرر أن تكون باللهجة المصرية.

ومن المقرر أن تتجه المطربة بلقيس إلى مصر خلال الشهر المقبل، وذلك من أجل الانتهاء من تحضيرات أغنياتها الجديدة التي تقدمها باللهجة المصرية، وتتعاون فيهم مع عدد من الشعراء المصريين.

بلقيس تدخل العالمية بدويتو غنائي مع أليشيا كيز في دبي

وكانت قدمت الفنانة بلقيس مفاجأة قوية لجمهورها العربي من خلال تعاونها مع المطربة العالمية أليشيا كيز خلال حفلها الأخير على مسرح أكسبو دبي.

قدمت أليشيا كيز وبلقيس أغنية "انتهى" ثم اختتم الثنائي الغناء بأغنية common، واستمر الحفل لمدة ساعة ونصف ساعة كاملة وسط تفاعل الآلاف ممن حضروا الحفل؛ وتم بث الحفل لايف على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة.

أغنية دبلوماسي اول أغنية باللهجة المصرية لبلقيس

الجدير بالذكر، أنه تعاونت بلقيس فتحي في أغنية "دبلوماسي"، التي تغازل فيها الجمهور المصري، مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي في أول تعاون يجمع بينهم، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وتم تصوير مشاهد الفيديو كليب في مصر تحت قيادة المخرج علي أبوطالب.

كلمات أغنية دبلوماسي لبلقيس

وتقول كمات أغنية «دبلوماسي» لبلقيس: “حبيبي انا جاية اقولك ان انت عاجبني كلك.. دماغك باحترمها ودماغي انت اللي فاهمها .. يا راسي ودبلوماسي يا مسيطر على إحساسي إنت الحب الوحيد.. والموضوع الأساسي .. لا باحوّر ولا بأفور انا باعاكسك رسمي تصور .. حبيبي انا جاية اقولك في الجدعنة يتحلف لك.. وفين ما تروح مكان طبيعي يتوقف لك يا أستاذي وملاذي وحبي واعتزازي أنا بحبك وقلبي في حبك انتهازي .. يا راسي ودبلوماسي يا مسيطر على إحساسي إنت الحب الوحيد.. والموضوع الأساسي .. انت فلتة ولا غلطة انت اصلي وكله أونطه”.