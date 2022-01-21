تحذيرات وإجراءات.. الكنائس المصرية تواجه أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أثار الارتفاع الملحوظ لعدد الإصابات بفيروس كورونا، مخاوف لدى بعض المؤسسات، الأمر الذى أدى إلى تشديد الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى المرض الذى أدى لوفاة أكثر من 5 ملايين مواطن حول العالم.





الكنائس الأرثوذوكسية، كانت أول من بادر بالإغلاق، وتشديد الإجراءات، إذ أعلن دير السيدة العذراء البراموس بوادى النطرون، أن الاحتفال بذكرى رحيل القديسين مكسيموس ودوماديوس، يوم الاثنين الموافق 24 يناير الجارى، سيكون الاحتفال قاصرًا على مجمع رهبان الدير وبناء عليه سيكون الدير مغلقًا أمام الزوار كافة فى ذلك اليوم.

وأعلن دير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، التابع للأقباط الأرثوذكس، إغلاق أبوابه وعدم استقبال الزائرين لمدة أسبوعين بدءاً من الأربعاء الماضى فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد تفشى متحورات فيروس كورونا.

وأعلن الدير ممثلا فى الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس الدير، والأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحى للدير، أن القرار يسرى على الأفراد والآباء الكهنة والشباب الراغبين فى قضاء فترة خلوة وأسر الآباء الرهبان دون القبول لأى استثناء.

وأعلن الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية ترتيبات الخدمات والتربية الكنسية فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وارتفاع معدلات الإصابة بها.

وقال الأنبا أنجيلوس فى بيان له: بصلوات قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وباتفاق كهنة كنيسة مارمرقس الرسول بشبرا الأجلاء أيها الأحباء، خوفًا عليكم وعلى أولادنا نظرًا لتفشى الإصابة بمتحور أوميكرون لفيروس يعيش معنا كورونا وتعدد أعراضه وخطورتها.

وتابع: قرر مجلس آباء الكنيسة غلق وتعليق كل الخدمات من تربية كنيسة أو اجتماعات روحية من الخميس 20 يناير إلى الخميس 17 فبراير فصح يونان، والاكتفاء والاهتمام والالتفاف حول القداسات والصلاة من أجل أن يرفع الله عنا هذا الوباء الخطير ونجتمع فى كنيسته بلا قلق.

وأضاف أن حضور القداسات يلتزم الوفود باستخدام الكمامات بدءًا من الباب الكنيسة إلى الخروج مرة اخرى من الكنيسة، والتباعد الجسدى والجلوس باثنين فى كل دكة والاهتمام بالحجز المسبق على سيستم الكنيسة لكل منا حياة أعطاها الله لنا لكى نحافظ عليها ونحافظ على حياة من حولنا نرجوكم الاهتمام بنفسك وبمن حولك الرب يحفظكم يا شعب كنيسة مارمرقس.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد حذر من مخاطر فيروس كورونا المستجد ولا سيما فى ظل وجود المتحور الجديد "أوميكرون" وشدد من خطورة الإصابة التى قد تؤدى إلى الوفاة.