على العهد مخلصين.. هدية القوات المسلحة للشرطة فى عيدها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكان توجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة توجهوا أمس الخميس إلى القصر الجمهورى بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة.

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