وزيرة البيئة تبحث تعزيز التعاون مع مركز "إيكاردا"

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع الدكتور على أبو سبع، مدير عام المركز الدولى للبحوث الزراعية فى الأراضى الجافة (إيكاردا) والوفد المرافق له وذلك لبحث إمكانية التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال تغير المناخ بحضور القيادات المعنية وذلك بالمركز الثقافى التعليمى (بيت القاهرة) بالفسطاط.





وأكدت ياسمين فؤاد خلال اللقاء تطلع وزارة البيئة إلى دعم التعاون مع إيكاردا والتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المصرى السيد القصير؛ لتقديم مقترحات دعم مصر فى مجال تغير المناخ.

وأشارت إلى أنه تم العمل على هيكلة مؤسساتنا طبقا لخطة العمل الخاصة بمؤتمر تغير المناخ COP27 والذى تستضيفه مصر هذا العام ونعمل على وضع بعض المبادرات التى تربطنا بشركاء آخرين بعد تحليل ومراجعة المبادرات التى ظهرت من نتائج مؤتمرات الأطراف والتى ظهرت أيضا فى جلاسكو وقرارات cop26.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر قامت بالانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ووضع ملخص لـ 5 أهداف التى سنعمل عليها فى هذه الاستراتيجية حول التكيف والتخفيف والتغير المناخى والتمويل، مؤكدة على إمكانية التعاون المشترك خاصة فيما يخص الاختراعات والأبحاث العلمية وهو ما ترتكز عليه هذه الاستراتيجية.

وأضافت وزيرة البيئة أننا نضع المشروعات الخاصة بمكون الزراعة كجزء من التكيف وتطوير خطط عملها التى ستكون متاحة لمصر وهذه المشروعات سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الزراعة بما يتوافق مع أولويات المشروعات التى تناسب التغيرات المناخية وتهدف إلى التمويل طويل الأمد لمصر، ونسعى إلى الربط بين العلم والأبحاث العلمية والاقتصاد والاستثمار، مشيرة إلى إمكانية التعاون مع إيكارد فى أى مشاريع قائمة على تلك المحاور.

من جانبه أكد الدكتور على أبو سبع، تطلع إيكاردا فى استمرار التعاون الإنمائى والبحثى فى مصر من خلال وزارة البيئة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة بغرض مواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة.

وأضاف أبو سبع أن المركز يعمل على الأبحاث الزراعية فى الأماكن الجافة وفى مجال تحسين كفاءة استخدام وإدارة المياه فى المزارع ودراسة أساليب جديدة مطورة فى هذا المجال إضافة إلى إنتاج البذور والمحاصيل الزراعية والتى تتوافق مع التغيرات المناخية.