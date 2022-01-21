نشاط السيسى فى أسبوع.. ينتصر للمواطن وقمة مع رئيس كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - السبت الماضى، تابع الرئيس عبدالفتاح السيسى، الموقف التنفيذى لمشروع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء فى محيط جبلى موسى وسانت كاترين.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى وجه بالاهتمام بجميع التفاصيل التنفيذية للمشروع اتساقا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر التى شرفها الله بالتجلى فيها، ولتقديمها للإنسانية والشعوب فى أنحاء العالم على النحو الذى يليق بها تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة التى تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

كما وجه الرئيس، بتكامل المشروع مع جهود تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة التى تستحقها، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية بها، أثريا وبيئيا ودينيا واستشفائيا، بالإضافة إلى الارتقاء بجميع المبانى والمرافق المتواجدة بها.

فيما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، حيث اطلع على مشروعات النقل الجديدة التى يتم إضافتها لأول مرة لمكونات منظومة النقل الجماعى فى مصر، والتى تعمل بالطاقة الخضراء النظيفة وهى القطار الكهربائى السريع، وقطار المونوريل، والقطار الكهربائى الخفيف LRT، والأتوبيس الترددى السريع BRT الذى سيعمل بالطريق الدائرى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد "متابعة مشروعات وسائل النقل الجماعى الجديدة على مستوى الجمهورية التى تعمل بالطاقة النظيفة".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رمطان العمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بوزير الخارجية الجزائرى فى مصر، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، ومثمناً المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين.

كما أشار الرئيس إلى حرص مصر على الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائى بين البلدين على شتى الأصعدة من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة وذلك للانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب اتساقاً مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالى القادم 2022-2023".

ووجه الرئيس فى هذا الإطار برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى.

وجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 18 مليار جنيه، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافى جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3,1 مليار جنيه.

وخلال الأسبوع الماضى اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والدكتور عبد المنعم عزمى رئيس مجلس إدارة شركة PIL للضمادات الطبية".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على التفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء مصنع للضمادات الطبية عالية الجودة، وذلك بالشراكة مع الخبرة الكندية، ووفق أعلى المواصفات الدولية المعتمدة، وذلك للمساهمة فى تغطية الاحتياجات المحلية ذات الصلة.

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بمضاعفة القدرة الإنتاجية المقترحة للمشروع بما يساعد لاحقاً على التصدير للخارج.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقدم الرئيس تعازيه لأخيه الشيخ محمد فى ضحايا الهجوم الغادر الذى الذى وقع بالقرب من مطار أبوظبى الدولى، حيث عبر الرئيس عن إدانة مصر حكومة وشعباً لهذا العمل الإرهابى من قبل ميليشيات الحوثى الذى استهدف أراضى دولة الإمارات الشقيقة، مؤكداً دعم وتضامن مصر مع دولة الامارات وما تتخذه من خطوات وإجراءات من أجل الدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنيها من الشعب الإماراتى.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عبر العاهل البحرينى عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية بقيادة الرئيس على الساحة الاقليمية والعربية لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمى والدولى، حيث تم التوافق خلال الاتصال حول أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة، حفاظاً على الأمن القومى العربى.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد متابعة الوضع الوبائى الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن الموقف التنفيذى للمحور الصحى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وكذا سير العمل بالمشروع القومى لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، إلى جانب جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق.

وعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين فى هذا الإطار الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بما فيها حملات تطعيم المواطنين، وكذا تجهيز كافة المرافق الطبية لاستقبال الحالات والتعامل معها.

كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقصر الاتحادية، الرئيس موون جاى إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمى، وعزف السلامين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس بنظيره الكورى الجنوبى، وذلك فى أول زيارة لرئيس كورى جنوبى إلى مصر منذ حوالى 16 عاماً، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وبالزخم الملحوظ الذى تشهده خلال الفترة الماضية، ومؤكداً أهمية العمل على تفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بين الجانبين، بما يتناسب مع إمكانات ومقدرات مصر وكوريا الجنوبية، ويساعد مصر على الاستفادة من التجربة التنموية الفريدة لكوريا الجنوبية.