الجيش المصرى يهدى الشرطة أغنية فى عيدها السنوي: "على العهد مخلصين"

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع أغنية إهداء للشرطة المصرية فى عيد الشرطة السنوي والذى يواكب 25 يناير من كل سنة. وجاء عنوان الأغنية "على العهد مخلصين"، وهي إهداء من القوات المسلحة المصرية للشرطة فى العيد السنوي.

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