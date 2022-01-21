أهم مباريات اليوم.. الأهلي يواجهة المقاولون العرب بكأس الرابطة

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يشهد اليوم الجمعة، على العديد من المباريات في مختلف البطولات المحلية حول العالم، بينما تغيب مواجهات أمم إفريقيا 2021، للراحة قبل انطلاق دور ثمن النهائي الأحد القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

اختتمت منافسات دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، أمس بلقاء مالي وموريتانيا، وتونس وجامبيا، في المجموعة الساسدة من البطولة.

مباريات اليوم الجمعة

كأس الرابطة المصرية

الأهلي والمقاولون العرب، الساعة الخامسة مساء.

الإسماعيلي والبنك الأهلي، الساعة الثانية والنصف مساء.

الجونة وسموحة، الساعة الثانية والنصف مساء.

الدوري الإنجليزي الممتاز

واتفورد ونوريتش سيتي، الساعة العاشرة مساء.

الدوري الإسباني

إسبانيول وريال بيتيس، الساعة العاشرة مساء.

الدوري الفرنسي

أولمبيك ليون، وسانت إيتيان، الساعة العاشرة مساء.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي"

الاتحاد والفيصلي، الساعة السابعة مساء.

التعاون والنصر، الساعة الخامسة والربع مساء.

ضمك والأهلي، الساعة الثالثة مساء.

الباطن والهلال، الساعة الثانية والنصف مساء.

غينيا الإستوائية تحقق الفوز على سيراليون وتتأهل للدور الـ16 بأمم إفريقيا

انتهت أحداث مباراة غينيا الإستوائية وسيراليون، بنتيجة هدف دون رد، لصالح غينيا، في لقاء جمع بين المنتخبين في ثالث وختام المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

نجح منتخب غينيا الإستوائة من تسجيل هدف الفوز والوحيد في المباراة في الدقيقة الـ 38 عن طريق بابلو جانت، من خلال تسديدة صاروخية من بابلو جانيت لاعب منتخب غينيا من على حدود منطقة الجزاء سكنت المرمى على يسار المرمى.

وبهذا الفوز يحجز منتخب غينيا الإستوائة المركز الثاني في المجموعة، ويحجز مقعد في الدور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

كوت ديفوار تقصي الجزائر وتضرب مواجهة مع مصر

حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على نظيره الجزائر بنتيجة 3/1، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وأفتتح الأهداف فرانك كيسيه في الدقيقة 22، ثم عزز إبرايم سنجري بالهدف الثاني في الدقيقة 39، ليقتر المنتخب الجزائري من توديع اغلبطولة إذا انتهت المباراة بهذه النتيجة.

وفي شوط المباراة الثاني حاول المنتخب الجزائري أن يعادل النتيجة، ولكن سجل لاعبوا كوت ديفوار الهدف الثالث نيكولاس بيبي في الدقيقة 54.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للجزائر في الدقيقة 60 ليضيعها ريضا محرز بغرابة شديدة بعد اصطدام الكرة في العارضة.