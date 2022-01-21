موعد ومعلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب بكأس الرابطة.. والقنوات الناقلة

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تنطلق صافرة بداية مباراة النادي الأهلي والمقاولون العرب، في الساعة الخامسة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين، في ثالث جولات المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية، للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل النادي الأهلي لقاء اليوم امام المقاولون، بالناشئين ويتخلل صفوفهم، بعض من لاعبي الفريق الأول بالنادي، باحثين عن الفوز الأول في البطولة.

تبث مباراة الأهلي والمقاولون العرب، على قناة أون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي محمد الكوليني.

ويقع النادي الأهلي في المركز الرابع، في جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة، برصيد نقطتين، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد مغربي، محمد شرقية، محمد أشرف، أحمد عبد النبي، عبد الجواد أحمد

خط الوسط: محمد محمود، عبد الرحمن مانو، أحمد أشرف، محمد فخري، عمار حمدي، رأفت خليل، صالح نصر، زياد طارق

خط الهجوم: ميدو نبيل، مصطفى أبو الخير، حسام حسن، يوسف شريف، أحمد سيد غريب، محمد ياسر

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي

انتهت مباراة الأهلي والإسماعلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة المصرية.

وخطف الأهلي تعادل ثمين في آخر دقائق المباراة عن طريق أحمد سيد غريب، بعدما تابع ركلة جزاء من حسام حسن مهاجم النادي الأهلي، وجاء الهدف في الدقيقة 93.

أما فريق الإسماعيلي تقدم بالهدف الأول عن طريق كارميلو قبل مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول، وكانت السيطرة للدراويش خلال أحداث الشوط الأول.

وبدأ الأهلي بتشكيل مكون من اللاعبين الشباب، مع إضافة بعض الخبرات كحسام حسن وعمار حمدي وكريم فؤاد.

نتيجة مباراة الأهلي

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أعلن عدم مشاركة الفريق الأساسي في البطولة من أجل التجهيز لبطولة كأس العالم للأندية.

وسيطر الإسماعيلي على أحداث شوط المباراة الأول، أما الأهلي بادر في الشوط الثاني وسيطر على مجريات الشوط وأنهى المباراة بالتعادل في آخر المباراة.

ولعب الأهلي مبارتين في بطولة كأس الرابطة المصرية وتعادل أمام الجونة والإسماعيلي، ليرفع رصيدة من النقاط إلى نقطتين.