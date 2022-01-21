/673948/بحبك-لعمر-كمال-تتصدر-تريند-يوتيوب-وهذا-ما-حققته-في-يومين

استطاعت أغنية «بحبك»، الذي قدمها الفنان أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها ال42، أن تحقق نجاحات ساحقة في أيام قليلة، منذ أن بدأ انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصولا إلى عدد مشاهدتها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

دوت الخليجيرصد نجاحات أغنية بحبك لعمر كمال وأحمد العوضي

وتصدرت أغنية بحبك تريند رقم 1 عبر موقع يوتيوب، لتكون الاكثر روجا بين المشاهدين، فضلا عن جنيها 3 ملايين مشاهدة في يومين فقط من طرحها.

كلمات أغنية بحبك

تقول كلمات الأغنية: “بحبك أيه.. بحبك كلمة توصف إيه .. في احساسي .. يا أغلى الناس . يا ست الكل . تاج رأسي .. ده أنا لو عنك اتكلم .. سنين وسنين .. يعدي العمر وأنا بوصف في إحساسي، وأنا لو عليا .. ل أجيب لك من القمر حتة .. وأجيب لك من النجوم ستة .. وفوقهم روحي وعنيا. .. وأنا لو عليا ل أخد من عمري وأديلك .. ومليون غنوه .. أغنيلك .. وأجيبلك قلبي ده هدية".

أغنية «بحبك» هدية أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز

وكشف عمر كمال كواليس التحضير لأغنية «بحبك» مشيرا إلى أن العوضي طلب منه تقديم أغنية خاصة لزوجته واختار معه كلمات الأغنية بنفسه وذلك قبل أيام من عيد ميلادها.

أحمد العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز

ويواصل الفنان أحمد العوضي الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الفنانة القديرة ياسمين عبد العزيز، من خلال توجيه بعض الرسائل الرومانسية ومغازلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر العوضي مجموعة صور من حفل عيد ميلادها الذي أحياه سويا مساء أمس الأحد، وكتب عليها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بحبك أيه.. بحبك كلمة توصف إيه في احساسي.. يا أغلى الناس يا ست الكل تاج رأسي.. أنا لو عنك اتكلم سنين وسنين.. يعدي العمر وأنا بوصف في إحساسي.. أنا لو عليا أجيب لك من القمر حتة.. وأجيب لك من النجوم ستة.. وفوقهم روحي وعنيا».

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

الجدير بالذكر، أنه جمع ياسمين عبد العزيز قصة حب قوية بالفنان أحمد العوضي بعد طلاقها من رجل الأعمال المعروف محمد حلاوة، وانجبت منه ياسمين وسيف الدين، ولكن عوضها «العوضي» عن هذا الانفصال بمواقف بينهم أشعلت السوشيال ميديا.

ورغم فارق العمر بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، والذي يبلغ 7 سنوات، استطاعا أن يشكلوا ثنائي زوجي وفني رائع، عكس ذلك مسلسلها الرمضاني المنقضي «االي مالوش كبير».