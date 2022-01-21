/673949/الليلة-نيللي-كريمة-ضيفة-على-برنامج-خلاويص

تستعد نيللي كريم، لتحل ضيفة على برنامج «خلاويص»، المذاع عبر فضائية mbc مصر، والذي يقدمه الطفل عبدالرحمن أحمد طه مع الطفلة منى أحمد زاهر، على قناة MBC مصر، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.

دوت الخليجيرصد استضافة نيللي كريم على برنامج خلاويص على Mbc مصر

وتشهد الحلقة حوارا غير تقليدي يتسم بالبراءة والتلقائية، ويتجول مُقدما البرنامج الصغار بصحبة نيللي في أماكن متنوعة وغير متوقعة، وتدور الفقرات في إطار من المرح والبهجة.

دور نيللي كريم بمسلسل «أحوال شخصية» رمضان 2022

من جانبه، تستعد الفنانة المتألقة نيللي كريم، كعادتها لخوض السباق الرمضاني 2022، من خلال تقديم مسلسل جديد، بعنوان «أحوال شخصية»، والذي تولى تألفه لأول مرة الإعلامي إبراهيم عيسى.

وتجسد الفنانة نيللي كريم خلال أحداث العمل دور موظفة بالشهر العقارى، تتعرض للعديد من المواقف والأزمات التي تعرضها للخطر، وتعيش في رحلة معاناة طويلة خلال أحداث العمل.

مسلسل نيللي كريم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل، ويشارك في بطولة العمل شريف سلامة، وفاء عامر، أحمد حاتم، محمد ثروت وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

عرض مسلسل «الجسر» لـ نيللي كريم وعمرو سعد

وتستعد منصة netflix الإلكترونية، لعرض مسلسل جديد بعنوان «الجسر» والذي يخوض بطولته الفنانة المتألقة نيللي كريم، بجانب الفنان عمرو سعد لأول مرة.

ويعرض مسلسل «الجسر» على المنصة في نهاية ديسمبر الجاري، وتدور أحداثه فى 6 حلقات فقط، تقدم نيللى فيه دور زعيمة مستعمرة تستولى على المنطقة التى تعيش فيها، وتدخل فى صراعات بعدها مع عمرو سعد، لتتوالى الأحداث فى إطار من الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

آخر أعمال نيللي كريم قبل زواجها

وتعد آخر أعمال الفنانة نيللي كريم، هو مسلسل ضد الكسر، الذي عُرض في رمضان 2021، وكانت قد تعاونت فيه مع شركة العدل جروب أيضًا، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، وشارك في بطولته كثير من نجوم الفن، منهم الفنان محمد فراج، لقاء الخميسي، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

زواج نيللي كريم بهشام عاشور

واحتفلت الفنانة نيللي كريم بعقد قرانها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، الذي أقيم بمدينة الساحل الشمالي بيوم 11 أغسطس، بعدما أعلنت تأجيله 3 أيام حدادا على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، فضلا عن إلغاء حفل الحناء الذي كان سيقام اليوم الأحد والإقتصار على حفل الزفاف فقط.

ووكلت نيللي كريم المنتج جمال العدل عنها في عقد القران، وظهر وهو يمسك بيد العريس أثناء عقد القران ويعيد ما يقوله المأذون، في حضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء، ومن المقرر أن تقضي نيللي كريم وهشام عاشور شهر العسل، خارج مصر، وذلك لأنها لن تقيم حفل زفاف كبير في القاهرة أو الساحل.