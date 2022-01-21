«حياة كريمة» فى الفيوم.. مشروعات تنموية وقيمة حضارية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح أبرز المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها فى الفيوم بمركز يوسف الصديق والتى تعد قيمة حضارية للمواطنين. ونهدف مشروعات حياة كريمة إلى إحداث نقلة نوعية قيمة مضافة لحياة المواطنين.

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