الصحف الكويتية تبرز تصريحات السيسى خلال لقاء نظيره الكورى الجنوبى

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة اليوم الجمعة، مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسى مع نظيره الكورى الجنوبى بالقاهرة والاتفاق على مواصلة الحوار الإستراتيجى لدفع التعاون بين البلدين قدما.





فذكرت صحيفة "النهار" الكويتية تحت عنوان "السيسى: نتطلع إلى طفرة تنموية ضخمة"، أن الرئيس السيسى أكد أن مصر تتطلع إلى إحداث طفرة تنموية ضخمة فى الأجل القريب على غرار التجربة الكورية الناجحة كما تطلع مصر لجذب الاستثمارات والشركات الكورية، مضيفا: «مع استعدادنا لتقديم كل التسهيلات اللازمة لخلق بيئة استثمارية حاضنة للاستثمارات الكورية وتشجيع زيادة الاستثمارات الكورية فى المشروعات التنموية الكبرى، وكذا المشروعات فى مجالات الطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات.

وتحت عنوان "السيسى يتفق مع جيه إن على دعم دخول مصر الثورة الصناعية الرابعة"، ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد اعتزاز مصر بعمق العلاقات الثنائية مع كوريا الجنوبية، داعيا إلى تفعيل الشراكة الشاملة بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى – شدد فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، والتى تعد زيارته لمصر أول زيارة لرئيس كورى جنوبى منذ 16 عاما - على أهمية تواصل التشاور السياسى الثنائى ومواصلة الحوار الاستراتيجى لدفع التعاون بين البلدين قدما.. وقال: إن العلاقات الثنائية شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية.

وفى الشأن المحلى الكويتى، ذكرت صحيفة الجريدة الكويتية تحت عنوان " وافدو «الـ 60 عاما».. إلى انفراجه" أن مجلس إدارة «القوى العاملة»، برئاسة وزير العدل، وزير الدولة لشؤون النزاهة الكويتى المستشار جمال الجلاوى، أنجز التصورات الخاصة بالتعديلات التى ستضاف على قرار «الـ 60 عاما» بما يتيح للعمالة المشمولة به استكمال عملها فى البلاد بصورة قانونية ودون مخالفة القرارات المنظمة لسوق العمل.

كاشفة أنه تم الاستقرار على أن تكون الرسوم السنوية المقترحة لتجديد إذن العمل 250 دينارا، إضافة إلى رسوم التأمين الصحى التى قدرها الخبراء بنحو 500 دينار، وتعتمد على التفاوض مع شركات التأمين.