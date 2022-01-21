امتحانات منتصف العام للصف الأول الثانوى تنطلق غداً

تنطلق غداً السبت، امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى العام، بعد قرار وزارة التربية والتعليم إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا.

وفيما يلى تفاصيل جدول امتحان الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى العام:

ـ تبدأ الامتحانات غدا السبت 22 يناير المقبل.

ـ تعقد الامتحانات فى لجان مراقبة ومؤمنة.

ـ تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

ـ يؤدى الطلاب غدا السبت 22 يناير امتحان العربى.

ـ الاثنين 24 يناير الكيمياء والجغرافيا.

ـ الأربعاء 26 يناير التاريخ والأحياء.

ـ السبت 29يناير اللغة الإنجليزية.

ـ الاثنين 31يناير الفيزياء والفلسفة.

ـ الأربعاء 2 فبراير اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات.

وقررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بضرورة الالتزام بمواصفة أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول الثانوى العام.

وأشارت إلى أن مواصفة الورقة الامتحانية التى تم وضعها من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى تناسب التقييم الجديد بحيث تخدم الأسئلة وتقييم مستوى الفهم ونوانج التعلم الحقيقية، موضحة أن الأسئلة يجب أن تناسب ضوابط الامتحانات والتقييم الجديد مع مراعاة الصياغة الدقيقة أثناء وضع الامتحان بحيث لا يتضمن اى أخطاء لغوية أو فنية.