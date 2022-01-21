/673950/موعد-مباراة-الإسماعيلي-والبنك-الأهلي-بكأس-الرابطة-الدراويش-تبحث-عن-الإنفراد-بالصدارة

تنطلق صافرة بداية مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي، في الثانية والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في ثالث جولات المجموعة الثانية، من بطولة كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل النادي الإسماعيلي مباراة اليوم بكل قوة، لتحقيق الفوز والمواصلة، في صدارة المجموعة وتقديم أداء قوي لإرضاء جمهورة بعد التراجع في الفترة الأخيرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي، على قناة أون تايم سبورت اتش دي 2، بتعليق صوتي بلال علام، ويشهد على اللقاء ملعب الإسماعيلية.

ويتصدر الإسماعيلي جدول ترتيب المجموعة الثانية، ببطولة كأس الرابطة المصرية، برصيد 4 نقاط، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام البنك الأهلي:

حارس: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: عصام صبحي - باهر المحمدي - محمد هاشم – محمد دسوقي.

الوسط: محمد عبد السميع – محمود عبد العاطي "دونجا" – محمد مخلوف.

الهجوم: سايكو كونتيه – محمد الشامي – عبد الرحمن مجدي.

نجح الإسماعيلي من تحقيق الفوز في أولى مباريات بالبطولة، على حساب الفريق السكندري سموحة، بنتيجة هدف دون رد، فيما تعادل مع الأهلي بهدف لهدف في الجولة الثانية بالمجموعة.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي:

المرمى: أحمد عادل عبد المنعم – عمر رضوان

الدفاع: عصام صبحي – عبد الله جمعة – باهر المحمدي – محمد عمار – مروان صحراوي – محمد دسوقي

الوسط: عمر الوحش – عماد حمدي – محمود عبد العاطي – محمد عادل – وجيه عبد الحكيم – عبد الرحمن مجدي – أحمد مدبولي – سايكو كوناتيه – محمد الشامي – جان موريل

الهجوم: كارميلو ألجازانزا – دييجو فيرناندو

نهائيات كأس الرابطة

ويشارك في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

ويقام الدور نصف النهائي، والدور النهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز ، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏