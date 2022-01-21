«مرضه كان صعب..وعايشين على معاش النقابة»..تصريحات أرملة يونس شلبي وابنته

/673951/مرضه-كان-صعبوعايشين-على-معاش-النقابةتصريحات-أرملة-يونس-شلبي-وابنته

حلت ابنة الفنان الراحل الكبير يونس شلبي، وأرملته ضيفتان على برنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة cbc، والذي تحدثا من خلاله عن الفنان الراحل وعلاقتهم به، وأسرار عن حياتهما العائلة.

دوت الخليجيرصد أبرز تصريحات أرملة يونس شلبي وابنته في برنامج يحدث في مصر

أبرز تصريحات أرملة يونس شلبي في يحدث في مصر

وفجرت أرملة يونس شلبي، جملة تصريحات جريئة، حول زوجها الراجل، وعلاقتهما معا قبل الرحيل، وحالته المادية ومعاناتهم بعد فراقه حتى الآن، وجاءت تلك التصريحات على النحو الآتي:

- يونس شلبي كان دايما بيسأل على زمايله قبل رحيله.

- يونس كان عمره 45 عامًا، وأنا كانت في عمر الـ 20 سنة، وقت ما اتجوزت يونس شلبي.

- إحنا أسرة مترابطة، وابن عمي متجوز أخته الكبيرة، وبدأ التعارف من طرف ابن عمي، ولم أشعر يوما بفارق السن بيننا.

- إحنا بنات الريف بنحب الحنية، وإن اللي معانا هيحافظ علينا ويصوننا، وعندنا مالناش دعوة بالراجل ولا شغله، أنا أخد بالي من البيت والولاد.

- أول ما اتذاعت مدرسة المشاغبين كنت بحب أتفرج عليه لأنه كان بيضحكني.

-المرض كان أصعب حاجة، لأن كان ولادنا صغيرين، لأنه بدأ يتعب وكانت بنتي الكبيرة في ثانوي.

- كان عامل بيت لنا لكل بنت شقة، واستديو يشتغل فيه كمشروع، ومكان ليا أنا وهو، ولما تعب بعتها، لأني دخلت في تطورات عمليات كتيرة.

- أنا عايشة بمعاش النقابة، وكفاية طبطبة ربنا علينا.

تصريحات ابنة يونس شلبي حول والدها الراحل

ومن جانبه، كشفت سارة يونس شلبي، ابنة الفنان الراحل، تصريحاتها بشأن مرض والدها، وظروف معيشتهم الان، فقالت:

- بابا في البيت كان حنين أوي، غير الشاشة والشهرة.

-لما بتتعرض مسرحية من مسرحياته كان بيقعد معانا يتفرج ويحكيلنا الكواليس كلها.

-وهو عايش كان بيتكرم في المسرح القومي وأخدني معاه وكانت قاعدة جنبي طنط دلال الله يرحمها.

- قبل ما يتوفي عمل مسلسل مع عمو سمير غانم الله يرحمه، وكنت صغيرة أول مرة أشوف عمو سمير وحبيته أوي.

- أصحابي كانوا بيحبوا بابا أوي، وكانوا بيقولولي باباكي عمل مسرحية كذا أو مسلسل كذا.