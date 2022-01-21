«عديت مرحلة حزني لوحدي..وكنت عايشة بالمهدئات».. أصالة تتحدث عن معاناتها في برنامج «معكم»

/673954/عديت-مرحلة-حزني-لوحديوكنت-عايشة-بالمهدئات-أصالة-تتحدث-عن-معاناتها-في-برنامج-معكم

حلت المطربة السورية أصالة، ضيفة على برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية cbc، مما جعلها تتصدر تريند الاكثر بحثا على موقع جوجل الشهير بعدما كشفت عن صعوبتها خلال الحلقة.

دوت الخليجيرصد أبرز تصريحات أصالة خلال برنامج معكم منى الشاذلي

وفجرت أصالة مجموعة تصريحات جرئية، حول معاناتها من صدمة نفسية حادة، تخطتها وحيدة، وكيف اتخذت المهدئات والأطباء النفسيين مخرجا لهذه الصدمة، فقال خلال لقائها ببرنامج معكم منى الشاذلي:

- أول مرة أتوحد مع نفسي، وأصبحت شخصين من كتر ما في آلام مرت عليا أقسى بكثير من أني أستوعبها.

- اللي صار كان أكبر بكتير من قدرتي فاضطريت أكون شخصين واحدة تطبطب على التانية.

- كنت قاسية على حالي بشغلي وبحياتي وبالتزاماتي الإنسانية والاجتماعية.

-أنا بدي كون صديقة لحالي لأني اكتشفت أني حاطة حالي بآخر القائمة.

- مرة اتفلسفت واخدت حباية زيادة عانيت بعدها يومين تلاتة ولم استطع الوقوف على رجلي.

- انفصلت عن الادوية قبل عيد ميلادى بأيام.

قررت أخد من الأشياء أحلى ما فيها، مثل علاقتي بأولادي وأصحابي وعائلتي، وقررت أرجع لحياتي وصحتي وأكون حرة وعلى راحتي.

-لما بغني وأنا حافية أحلى ألف مرة وأنا بغني بكعب.

لو تتركوها عليا والله العظيم البس زي اليوجا جلابية ما لها لون مخيطة وأحط مسبحتين برقبتي وأطلع حافية على المسرح.

اعترافات أصالة بشأن زوجها فائق حسن

وعن فائق حسن، فتحدث أصالة بمجموعة كلمات رقيقة وصريحة، تبرز مدى ترابط علاقتهما وحبها الشديد له، فقالت:

- لم أتذكر مين سبق في الاعتراف بالحب، لكن شعرت أننا خلقنا لبعض، حتى ملامحنا تشبه بعض.

- كنا أصدقاء لمدة 15 سنة ولكن في إطار العمل فقط.

أعمال المطربة أصالة

قدمت أصالة لجمهورها في الوطن العربي عدد كبير من الألبومات التي تميزت عن باقي الأعمال الغنائية الأخرى، ومنها:يا مجنون، قد الحروف، نص حالة، 60 دقيقة حياة، مهتمة بالتفاصيل، وآخرها كان ألبوم لا تستسلم الذي أستمع له الجمهور عام 2020.

غير تقديمها للعديد من الأغاني بالهجات العربية المختلفة، وتقديم عدد وافر من الفيديوكلبات، ومازالت تزين مسيرتها بالأغاني الدينية والوطنية من وقتٍ لآخر.