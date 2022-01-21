زيارات واجتماعات.. حصاد الزراعة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وسلط الإنفوجراف الضوء على الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وكذلك اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تنمية الريف المصرى، بحضور وزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد المهندس عمرو عبدالوهاب.

كما بحث القصير مع مديرى المديريات بالمحافظات، عددا من الملفات الهامة، على رأسها مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، بكل حزم، ومتابعة ملف الأسمدة وكارت الفلاح، ومكافحة الآفات، وتطوير الجمعيات الزراعية، وتوعية المزارعين، كما عقد اجتماعا مع قيادات الثروة الحيوانية بحضور نائب وزير الزراعة، وبحث معهم سبل النهوض بالثروة الحيوانية، كما التقى الوزير، وفد من المعاهد الزراعية والجامعات النيجرية، والذى يزور مركز البحوث الزراعية حاليا، للاطلاع على النهضة التى تشهدها مصر فى مجال البحث العلمى الزراعى.

وأعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” عن خلو مصر من مرض أنيميا الخيول المعدية، حيث أكد وزير الزراعة أن ذلك يأتى تكليلا لجهود الوزارة فى تنمية الثروات الحيوانية فى مصر، ودعم دور مصر الريادى على المستويين الاقليمى والدولى.

وأطلقت وزارة الزراعة، ممثلة فى مركز المعلومات الصوتية والمرئية، الإصدار الرابع بعنوان"أرقام X الزراعة"، والذى يتم خلاله استعراض أهم الأرقام فى القطاع الزراعى، وإلقاء الضوء عليها.

كما اختتمت وزارة الزراعة البرنامج التدريبى الأول للعاملين بالمراكز الإرشادية فى 10 محافظات، الذى يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو".

وعقد الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، اجتماعا برؤساء الشعب البحثية والباحثين بالمركز لاستعراض ما تم إنجازه فى الفترة السابقة، ودور مركز بحوث الصحراء فى التنمية الزراعية المستدامة، وتوضيح خطة العمل الجديدة، وفتح باب النقاش؛ لمعرفة احتياجات الباحثين والمشكلات التى تواجههم والعمل على حلها، كمل زار الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة محافظة البحيرة لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة ورفع كفاءة أصول وزارة الزراعة فى المحافظة، وشملت الجولة زيارة الجمعيات الزراعية فى دمنهور وإيتاى البارود.

وفى سياق متصل، وصلت إدارة حماية الأراضى بوزارة الزراعة، اجتماعاتها التنسيقية بمديريات الزراعة بالمحافظات، لمناقشة عدد من المهام العاجلة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية، حيث تم عقد اجتماع مع مسئولى الحماية بمديريتى الزراعة بالقليوبية والدقهلية، كما أعلن رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية عن بدء الحملة القومية لمكافحة القوارض، والاطمئنان على توفر المبيدات اللازمة خلال تفقده لمنطقة شمال الدلتا.

وتفقد وفد من قيادات وزارة الزراعة، المحطة البحثية بتوشكى ومزارع الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، بتكليف من وزير الزراعة، لمتابعة المحطات البحثية وزراعة جميع المساحات الخالية فيها، كما أعلن الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية عن حصول اللجنة على شهادة الأيزو 9001: 2015، وذلك فى نطاق سياسة التطوير والتحديث المستمر لكافة الأنشطة والخدمات التى تقدمها اللجنة التجديد فى الخدمات التى تقدمها اللجنة ورسالتها المتعلقة بجودة الأداء ودقة وسرعة وكفاءة وتميز التقارير والدور التدريبى والإرشادى والتوعوى للجنة.

ونظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، خلال الأسبوع الماضى، ورشة عمل حول “التغذية ومرضى الداء السكري”، وتضمنت حزمة من الموضوعات الهامة الخاصة بمرض الداء السكرى، كما نظم معهد بحوث وقاية النباتات ندوتين تحت عنوان “المكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية”، وذلك بالتعاون مع مديريتى الزراعة بالدقهلية والشرقية.

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنظيم 645 ندوة خلال شهر ديسمبر الماضى فى 144 مركزا بجميع محافظات الجمهورية، تناولت أهمية توفير الألبان للمواطنين بجودة عالية ذات مواصفات صحية قياسية، كما توجهت قافلة بيطرية من معهد بحوث التناسليات الحيوانية إلى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية؛ لتقديم الخدمات العلاجية للماشية لدى المربين بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما أعلنت وزارة الزراعة، ممثلة فى معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية، عن تنظيم ندوتين إرشاديتين، بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النباتات، خلال الأسبوع الثانى من شهر يناير، حول دودة الحشد الخريفية، وذبابة الفاكهة فى محافظتى بنى سويف والإسماعيلية، كما أكد مركز البحوث الزراعية الانتهاء من تنفيذ 30 مدرسة حقلية خلال الأسبوع الثانى من شهر يناير فى 13 محافظة.

كما تفقدت اللجنة الدائمة للبحث والتطوير النيجيرية، وفريق الدعم الفنى لمؤسسة Tetfund، أقسام المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، وذلك استكمالا لبحث أوجه التعاون لوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية والجهات التابعة وبين الجهات العلمية والبحثية لدولة نيجيريا، وفى سياق متصل بلغ إجمالى عدد الشهادات التى أصدرها المعمل خلال الأسبوع الماضى بنتائج تحليل العينات التى تم استلامها من العملاء حوالى 6500 شهادة.

ومن المقرر أن ينظم معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، برنامجا تدريبيا بعنوان "إعداد متخصص زراعة نباتات معمليا" بمقر مركز تدريب زراعة الأنسجة النباتية بالجيزة فى الفترة من 7 إلى 10 فبراير المقبل.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة، والمكتب الإعلامى للوزارة، يصدران حاليا أربعة إصدارات رسمية، الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم" الزراعة فى أسبوع" لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل يوم ثلاثاء باسم "الزراعة فى كل مصر" حول أنشطة وجهود القطاع الزراعى بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارعين والمربين، وكذلك الإصدار الأخير أرقام فى الزراعة، الذى يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعى بالأرقام.