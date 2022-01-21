نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأنصارى بكفر الشيخ (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - ويلقى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف مسبقا، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

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