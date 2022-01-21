محافظ الغربية: غلق 47 منشأة مخالفة و14 مركزا للدروس الخصوصية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إنه تم غلق وتشميع 47 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى غلق 14 مركزا للدروس الخصوصية.





وطالب المحافظ فى بيان اليوم الجمعة، أصحاب المحلات والمقاهى والورش إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق للحفاظ على صحة وسلامة الجميع. وأوضح، أن ذلك يأتى تنفيذا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ولمنع التجمعات، مؤكدا أن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

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