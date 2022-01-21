لوجستيات المشاريع الحرفية الصغيرة والمتوسطة.. ورشة تدريبية لـ«قومى المرأة»

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة برائدات الأعمال المشاركات فى فعاليات الورشة التدريبية التى نظمها المجلس حول "لوجستيات المشاريع الحرفية الصغيرة والمتوسطة" وذلك فى إطار تعاون المجلس مع مركز التجارة الدولية ITC وضمن مشروع تعزيز المرأة فى التجارة الدولية (She Trades).





استهدفت ورشة العمل 25 سيدة من رائدات الأعمال فى جميع مجالات الحرف اليدوية، وحاضر فيها المهندس هشام الجزار مستشار التنمية المستدامة للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونائب رئيس غرفة الحرف اليدوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية. وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس خلال اللقاء دعم وتقدير المجلس الكامل لرائدات الأعمال، مثنية على كفاحهن حتى أصبحن رائدات أعمال. وأوضحت أن الورشة استهدفت تعريف رائدات الأعمال فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الحرف اليدوية بجميع الأمور والمعلومات المتعلقة بالتصدير والتعبئة والتحضير للمعارض التجارية والشحن. وأشارت إلى أن الورشة تناولت عرض أهم مصطلحات التجارة الدولية وكيفية استخدامها بشكل فعال للتصدير، والأنواع المختلفة من طرق الشحن، وكيفية استخدامها وفقا لكل شحنة تصدير، وتحديد الأنواع المختلفة لتعبئة الصادرات وكيفية التحقق من جودة منتجاتهن، والتعريف بأفضل قنوات التوزيع وفقا للمنتجات وأهم المعارض التجارية لاختراق الأسواق الدولية وكيفية الاستفادة من المتاح.

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