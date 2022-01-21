موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في دور الـ 16 بأمم أفريقيا: السادسة مساء الأربعاء

يلتقى المنتخب الوطنى لكرة القدم مع نظيره كوت ديفوار فى إطار منافسات الدور الـ 16 من بطولة أمم أفريقيا التى تقام بالكاميرون ، فى نسختها الـ 33.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره كوت ديفوار فى دور الـ 16 من البطولة الأفريقية، يوم الأربعاء 26 يناير الجاري، فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت الكاميرون.

وصعدت مصر لدور الـ 16 كثانى المجموعة الرابعة حيث تمكن الفراعنة من حصد 6 نقاط عقب الفوز فى مباريتان على غينيا بيساو و السودان و الهزيمة أمام نيجيريا بالجولة الأولى.

وصعدت كوت ديفوار إلى دور الـ16 للبطولة متصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط حيث حقق الفوز في مباراتين أمام الجزائر و غينيا الاستوائية و التعادل مع سيراليون.

وطلب كارلوس كيروش من معاونيه مشاهدة مباريات منتخب كوت ديفوار في النسخة الحالية من أمم أفريقيا 2021، التي تقام بالكاميرون وطالبهم بعمل تقرير فنى لمعرفة نقاط القوة والضعف فى صفوف الأفيال.