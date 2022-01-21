بعد إطلاق الرئيس السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني..  سعفان والقس أندريه يوقعان بروتوكول تعاون لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال

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شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير الجاري- منها توقيع بروتوكول تعاون لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال مع الهيئة القبطية الإنجيلية، وبدء التقدم علي 37 فرص عمل في 7 مهن في ليبيا ، وتسليم 611 ألفا و637 جنيها تأمين تكافلي لأسر 9 من العمالة غير المنتظمة، وبدء الدورات التدريبية المجانية بمركز التدريب المهنى بقفط التابع لمديرية القوى العاملة بقنا علي خمسة مهن، وتخريج 40 متدربا ومتدربة علي مهن التفصيل والسباكة والأجهزة المنزلية بالمنوفية.

دوت الخليج

سعفان والقس أندريه يوقعان بروتوكول تعاون لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال

حيث وقع وزير القوي العاملة محمد سعفان، والدكتور القس أندريه زكى اسطفانوس رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية- وحده التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين في مجال تنمية المجتمع والتدريب ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والسلامة والصحة المهنية، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامة الأفراد، والعمل على توفير مناخ حياة آمنة، وتدريب 4 آلاف متدرب ومتدربة خلال المرحلة الأولي دعا للشباب والنساء وخاصة الفئات الأكثر احتياجا منهم، تحقيقا لتوجيهات القيادة السياسية ، في تعزيز رؤية مصر 2030.

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تهدف الى تخطيط وتنمية مهارات الموارد البشرية ورفع قدراتها من خلال التدريب المهني بما يواكب متطلبات سوق وكذلك رعاية القوى العاملة ومراعاة شروط وظروف عملها وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج ،ورفع كفايتها الانتاجية ،بهدف تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة لخدمة مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جهته، قدم القس أندريا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية التي تقدم نموذجاً جديداً وفريداً من نوعه في تطوير العمل وبناء رأس المال البشري، مشيدا بالمناقشات التي تتم حول مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدا أن هذا البروتوكول يعد أول تحقيق للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني، متمنيا أن يكون نموذجاً يحتذى به من جانب باقي مؤسسات المجتمع.

وقال القس آندريا، إن المستهدف تدريبه من خلال ذلك البروتوكول نحو 4 آلاف متدرب ومتدربة خلال المرحلة الأولى، مضيفا أن الوزارة ستضع خطة مقترحة بالمهن المطلوبة بسوق العمل حاليا لتدريب الشباب عليها.

تفاصيل البروتوكول

ويرمي البروتوكول إلي التعاون بين الجانبين لتدريب الشباب على الحرف والمهن المختلفة ، واطلاعهم على الأفكار الحديثة فى مجال ريادة الأعمال ، مما يسهم فى تشجيع ثقافة العمل الحر وتوفير المزيد من فرص العمل ، مع التأكيد على أهمية التدريب المهني، والتدريب التحويلي في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة، وتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتنمية المهارات في مجالاتها المختلفة.

كما يتضمن موضوعات السلامة والصحة المهنية في برامج التدريب المهني المختلفة، وذلك من خلال عقد ورش عمل وبرامج تدريبية تعتمد على الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال. وتفقد الوزير ورئيس الهيئة على هامش توقيع البروتوكول نموذج وحدة التدريب المتنقلة بديوان عام الوزارة، والتي أطلقتها الوزارة على مستوى محافظات مصر وتقوم بالتدريب على مهن الخياطة والتفصيل، والسباكة، والكهرباء، وتصل للمتدربين في قرى ونجوع مصر.

وأشاد رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بفكرة الوحدة التي تجوب قرى مصر لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مبديا استعداد الهيئة للتعاون مع الوزارة في هذا الشأن.

ومن ناحية أخرى بدأت وزارة القوي العاملة وحتى 31 يناير الجاري – للمرة الثانية – قبول طلبات المتقدمين علي 37 فرصة عمل تضم 7 مهن في المجال الطبي برواتب تصل إلي 20 ألف جنيه مصري، للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، وعلي الراغبين للعمل علي هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص، وذلك بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالي: https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob

وزير القوى العاملة

وقال وزير القوي العاملة : إن هذه ثاني طلبيه استقدام العمالة المصرية للعمل في المجال الطبي بدولة ليبيا الشقيقة ، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا لتنظيم وحماية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها.

و قام الوزير بتسليم 9 أسر من العمالة غير المنتظمة شيكات بمبلغ 611 ألفاً و 637 جنيها قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي ، التي بلورت فكرتها الرئيسية الوزارة وحولتها إلي وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، لحمايتهم من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم يومياً ، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم ، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب تحت مظلة الحماية التأمينية للدولة.

وقدم الوزير خالص العزاء لأسر العمال المتوفين ، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والمرضى ، مؤكدا أن الوزارة والمديريات التابعة لها تقدم كامل المساعدة والدعم للعمال في أي وقت وأي مكان .

ونظمت مديرية القوى العاملة بالمنوفية حفل تخريج 40 من المتدربين ممن أنهوا تدريبهم بمركز التدريب المهني بمدينة أشمون علي مهنتي "التفصيل والخياطة، والأجهزة المنزلية"، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لتحسين مستوى حياة المواطنين لاسيما في المجتمعات والمناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقها وزير القوي العاملة محمد سعفان لرفع وتطوير كفاءة ومهارة العامل المصري.

وقام علي حامد الزقم مدير المديرية بتسليم شهادات إتمام التدريب بنجاح على المتدربين، وذلك بحضور ممثلين عن أصحاب الأعمال والمصانع والشركات وهم عن مصنع الحناوي للملابس الجاهزة ، ومصنع رودي تكس للملابس الجاهزة ، ومصنع كايرو فاشون للملابس الجاهزة بمدينة أشمون.

وأثنى ممثلو المصانع والشركات على الجهود التي تبذلها الوزارة لتأهيل الشباب للمنافسة في سوق العمل والحصول على فرص عمل مناسبة، وقاموا بعرض فرص العمل المتاحة لديهم والمزايا المتوفرة، مبدين استعدادهم لاستيعاب كافة الأعداد الراغبة في العمل وتوفير كافة المزايا والتسهيلات.

وتابع سعفان، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، وكذلك بوحدات التدريب المتنقلة في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وأعلن الوزير بدء الدورات التدريبية المجانية بمركز التدريب المهنى بقفط التابع لمديرية القوي العاملة بقنا علي مهن التبريد والتكييف، والكهرباء، والتفصيل والخياطة، والسباكة، والمساحة ، فضلا عن تسليم 15 شنطة عدة مجانية لـ 15 متدربا بمهنة التبريد والتكييف بينهم فتاة لأول مرة ومتدرب من ذوي الهمم والعزيمة

وفي ذات السياق أعلن الوزير: أنه تم نقل وحدة التدريب المتنقلة من قرية حوض 10 بمنطقة المنتزة إلي قرية المنشية البحرية بمحافظة الإسكندرية،جاء ذلك خلال متابعته سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات والتدريب بالوحدات المتنقلة، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح سعفان أنه يتم نقل هذه الوحدات كل 3 أشهر من قرية إلى أخرى على مستوى الـ27 محافظة، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات؛ بهدف الوصول لكل الشباب بكل محافظة بمحل إقامتهم، وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

من جهته، قال ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، إن الوحدة بدأت التدريب مجانا علي مهنة التفصيل والخياطة، والكهرباء والسباكة، لتأهيل المتدربين والمتدربات علي المهن المطلوبة لسوق العمل ، وذلك في إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ، ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التي تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل لخفض معدلات البطالة.

وشاركت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية في ورشة العمل التي نظمتها جمعية رجال الأعمال بالمحافظة، برئاسة المهندس محمد حفني ، للتعريف وشرح مواد مشروع قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته حاليا بمجلس الشيوخ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب وذلك بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال وممثلي العمال وخبراء قانونين. حضر الورشة ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة، النائب أيهاب أبو كليلة، والدكتور محمود صلاح عضوي مجلس الشيوخ، ونجوى يوسف مدير ادارة الرعاية، وصفاء فوزي مدير المكتب الفني بالمديرية. وتم خلال ورشة العمل التعريف ببنود مشروع القانون والوقوف على البنود المستحدثة فيها والتي تؤدي إلى إحداث التوازن بين طرفي العمل والإنتاج، وطرح الرؤى في بعض البنود التى يقترح تعديلها وطرح البدائل المقترحة لها لتقديمها إلى مجلس الشيوخ لمناقشتها قبل تقديمها إلى مجلس النواب. ووجه المشاركين في ورشة العمل الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد محمود سعفان على الجهد المبذول لكي يخرج القانون بصورة مشرفة تعكس الوجه الحضاري للجمهورية الجديدة للقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 7354 شاب منهم 50 " قادرون باختلاف" في 6 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد ، والسويس ، وجنوب سيناء ، وقنا ، والمنوفيه، وأسوان ، والدقهلية، بلغت 6 مليون و 705 ألفاً و500 جنيه ، والتفتيش على 3066 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 4870 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 4870 عاملا.

كما شمل حصاد الأسبوع نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة بدولة قطر، في تسوية مشكلة عامل مصري، وبلغت إجمالي مستحقاته نحو 64 ألفًا و 91 ريالا قطريا، أي ما يوازي 275 ألفًا و 593 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالدوحة بمتابعة مستحقات المواطن المصري" ك.ع.س" والذى يعمل لدى إحدى شركات المقاولات وقدم استقالته من العمل فى 27 أكتوبر 2021 لرغبته فى العودة إلى مصر، ويطلب مساعدته فى الحصول على مستحقاته المالية لدى الشركة ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وتلقى الوزير تقريرًا من الملحق العمالي خالد فتحي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، أشار فيه إلى أن المكتب قام بالاتصال بمدير الشركة الذى أبدى التعاون وديا، وأفاد بأنه سيتم تحويل المستحقات المالية للمواطن إلى حسابه بالبنك خلال أسبوع أو أسبوعين.

وأعلن وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 65 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 57 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 119 ألفاً و 965 دولاراً ،أى ما يعادل مليون و 877 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.