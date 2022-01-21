/673952/تعرض-بشير-التابعي-قائد-الزمالك-الأسبق-لحادث-سير-ونقله-للمستشفى

تعرض بشير التبعي لاعب نادي الزمالك السابق، لحدث سير في الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة، ونقل إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر بشير التابعي على حساب الشخصي عبر تطبيق "إنستجران"، فيديو قصير وبعض الصور، عقب الحادثة، ظهرت فيه سيارته لإصطدامات قوية في مختلف أجزاء سيارته.

بشير التابعي

حمل بشير التابعى شارة قائد دفاع نادى الزمالك أكثر من 5 أعوام وشارك مع نادى الزمالك فى الفوز بالعديد من البطولات، واحترف بشير فى نادى تشايكور ريزه سبور فى موسم 2004، واستمر معه حتى 2007.

تعد النقطة السوداء الوحيدة في حياة بشير التبعي خلال مسيرته الكروية، عندما جاء حسن شحاتة، المدير الفني للمنتخب الوطني الاول الأسبق، باختيار التابعي في تشكيلة المنتخب وكان التابعي احتياطيًّا ولكن رفض التابعي ذلك الأمر وكان يريد أن يلعب أساسياً فكان لحسن شحاتة رأي آخر حيث قال أنه في فترة تدريبه للمنتخب لن يلعب التابعي مع المنتخب.

مصطفى فتحي يشارك في تدريبات الزمالك بعد أزمة التعاون الأخيرة

شارك مصطفى فتحي في تدريبات الزمالك ، استعداداً لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

وتأتي مشاركة مصطفى فتحي في مران الزمالك، بعد الأحداث الكثيرة التي حدثت مؤخراً بشأن انتقاله لنادي التعاون السعودي.

حيث كان أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منذ يومين، رحيل مصطفى فتحي عن الزمالك إلى التعاون السعودي بناء على ربة اللاعب، خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية.

قبل أن يخرج مسئولوا التعاون السعودي ويعلنوا أن الصفقة في طريقها للإلغاء، ويأتي سبب الإلغاء كما أعلنت إدارة الفريق السعودي هو وضع بنود وشروط من الزمالك في عقد اللاعب بجانب إعلان مرتضى منصور للصفقة بطريقه مهينه لهم كما أشاروا.

ووضع الزمالك بند في عقد بيع مصطفى فتحي للتعاون بأنه إذا رحل عن الفريق السعودي لا يحق له اللعب لأي فريق مصري غير الزمالك.

جدول مباريات الزمالك في كأس الرابطة:

الجولة الثالثة: السبت 22 يناير الزمالك × غزل المحلة – الساعة 5:00 مساء

الجولة الرابعة: الجمعة 28 يناير

الزمالك × سيراميكا كليوباترا – الساعة 5:00 مساء

الجولة الخامسة: الثلاثاء 1 فبراير الزمالك × طلائع الجيش – الساعة 5:00 مساء