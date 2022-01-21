رسمياً.. قنوات أبو ظبي الرياضة تنقل مباريات كأس العالم للأندية 2021

/673956/رسميا-قنوات-أبو-ظبي-الرياضة-تنقل-مباريات-كأس-العالم-للأندية-2021

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكدت الشبكة في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة إلى أنها حصلت على حق بث البطولة في الإمارات ومصر والكويت.

ولكن أوضح البيان أن المباريات لن تُبث عبر القنوات المتواجدة عبر التلفاز بل عبر تطبيق خاص بها وعبر خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب، أي المدفوعة.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية في الثالث من فبراير القادم، حتى الثاني عشر من نفس الشهر.

الأهلي بطل إفريقيا في كأس العالم للأندية

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2021، ممثل وحامل لقب القارة الإفريقية، بعد التتويج بالبطولة على حساب كايزر تشيفز بثلاثية، بطل جنوب إفريقيا.

ويشارك الأهلي للمرة الثانية على التوالي، والسابعة عموما، في البطولة، رفقة أندية الهلال السعودي، ومونتريري المكسيكي، وتشيلسي الإنجليزي، والجزيرة الإماراتي، وبالميراس البرازيلي .

حكام مباريات كأس العالم للأندية 2021

- كريس بيث "أستراليا".

- مصطفى غربال "الجزائر".

- سيزار راموس "المكسيك".

- فرناندو راباليني "الأرجنتين".

- كليمان توربان "فرنسا".

وتعد ذلك المرة السابعة الذي يشارك فيها، وقدم الأهلي بطولات قوية في كأس العالم عبر تاريخة أخرها العام الماضي عندما حصد المركز الثالث بعد خروجه أمام بايرن ميونيخ، وفوزه في لقاء تحديد المركز الثالث أمام بالميراس البرازيلي.

الهلال السعودي

ويشارك في البطولة المقبلة الهلال السعودي ليكون هناك أكثر من فريق عربي، ولكن من الصعب أن يتقابل الفريقيان حيث سيلتقي الهلال إذا تأهل للدور نصف النهائي بتشيلسي، أي إذا لعب الفريقان معاً سيكون في الدور النهائي.

ولكن لا يوجد مستحيل في الكرة فإذا تقابل الأهلي والهلال، ستعد تلك المرة الثالثة للنادي الأهلي أن يقابل فريق عربي في كأس العالم ، فقابل المارد الأحمر إتحاد جدة السعودي عام 2005، وتفوق حينها الأتحاد بهدف نظيف للنجم السعودي محمد نور.

وفي العام الماضي تقابل المارد الأحمر مع الدحيل القطري وتفوق عليه بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات، وقدم خلالها النادي الأهلي لقاء كبير واستطاع أن يحسم المباراة لصالحة رغم أن البطولة كانت تقام في قطر بملعب الدحيل، وحدثت أيضاً عدة مواجهات يأتي التفوق فيها كمجمل لعرب أسيا على أفريقيا.