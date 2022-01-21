مصدر لـ دوت الخليج: كورونا يضرب مسلسل العائدون من داعش لـ أمير كرارة

مسلسلات رمضان 2022 تشهد أزمة كبيرة هذه الفترة، وذلك بسبب تعدد إصابات فيروس كورونا بين نجوم الوسط الفني. لذا فإن عدد كبير من الأعمال الفنية مهددة بالتوقف وأيضًا الخروج من موسم مسلسلات رمضان 2022، وكان آخرها مسلسل العائدون من داعش بطولة أمير كرارة ومحمد فراج وهو الجزء الثاني من مسلسل هجمة مرتدة. فماذا حدث بهذا العمل؟

دوت الخليج يكشف سبب توقف تصوير مسلسل العائدون من داعش

توقف مسلسل العائدون من داعش

علم موقع دوت الخليج، من مصادره أن مسلسل العائدون من داعش توقف تصويره، بسبب إصابة المخرج أحمد نادر جلال بفيروس كورونا، وكذلك وجود اشتباه بالإصابة في أكثر من حالة بالمسلسل ومن بينهم الفنان أمير كرارة.

وكان موقع دوت الخليج علم من مصادره منذ أسبوع تقريبًا، أن مسلسل العائدون من داعش من بطولة كلًا من أمير كرارة ومحمد فراج، بدأ التصوير منذ أسابيع قليلة في منطقة القلعة حيث تواجدت سيارات تحمل علم داعش تسيطر على المنطقة.

وأضاف المصدر إلى أن أمير كرارة يجسد دور ضابط قوات خاصة يسعى للقبض على عناصر ارهابية من بينهم قيادات في تنظيم داعش والذي يجسد دور الإرهابي الفنان محمد فراج.

وأكد المصدر إلى أن أمير كرارة ومحمد فراج خضعوا للكثير من التمرينات البدنية من أجل مسلسل العائدون من داعش حيث توجد الكثير من المواجهات الشرسة بين الاثنين والمشاهد الأكشن، وأشار المصدر إلى أن أمير كرارة ينجح في مهمته إلا أنه يُصاب في نهاية العمل.

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مسلسل هجمة مرتدة الجزء الأول

يشار إلى أن مسلسل «هجمة مرتدة» الجزء الأول كان من بطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.