673964

/673964/خبير-اقتصادي-يشارك-في-المائدة-المستديرة-ويؤكد-حجم-التبادل-التجاري-مع-كوريا-الجنوبية-وصل-إلى-2-مليار-خلال-2021

عقب اجتماع الأعمال المصري الكوري الجنوبي حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل

قال شريف حمودة، الخبير الاقتصادي، أن حجم التبادل التجاري مع كوريا الجنوبية تضاعف خلال الفترة الماضية حيث وصل لنحو 2 مليار دولار وهو رقم كبير في ظل تطلعات الدولة لزيادة حجم الصادرات المصرية مشيرا إلى أن زيارة الرئيس "مون جيه إن" رئيس جمهورية كوريا، تعد فرصة كبيرة لجذب المزيد من فرص الاستثمار.

دوت الخليج وأضاف حمودة على هامش مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصري الكوري الجنوبي حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل، الذي عقد بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من البلدين أن الملفات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع كان مثمر ومن المنتظر أن يكون لها مردود إيجابي في حجم التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

الاقتصاد المصري بيئة جاذبة للاستثمار :

وأكد حمودة أن الوضع الاقتصادي المصري تحول إلى بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل توافر كافة العناصر من بنية تحتية أجندة تشريعية وتسهيلات وفرتها الحكومة لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من الاستثمارات الكورية في مصر خاصة في ظل رغبة الطرفين في زيادة حجم التعاون التجاري والاقتصادي. وأشار أن التجربة التنموية لجمهورية كوريا تُعد إحدى أنجح التجارب التنموية على مستوى العالم، ولقد انعكست نتائج هذه التجربة على أداء الاقتصاد الكوري، والذي استمر في النمو والتطور.

اجتماع المائدة المستديرة :

هذا وانطلق، مساء أمس الخميس، اجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصري الكوري الجنوبي حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل بحضور "مون جيه إن"، رئيس جمهورية كوريا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ وعدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من البلدين، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المستقبلي في مختلف المجالات.وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة خلال فعاليات المائدة المستديرة استهلها بالترحيب برئيس جمهورية كوريا الجنوبية، في أول زيارة له إلى القاهرة، لافتًا إلى أنها تُعد أيضًا الزيارة الأولى لرئيس جمهورية كوريا إلى مصر منذ 16 عامًا، متمنيًا له والوفد المرافق إقامة طيبة في مصر. كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر إلى جمعية رجال الأعمال المصريين، والوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار، وسفارة جمهورية كوريا بالقاهرة، على تنظيم هذا اللقاء الذي يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من تحديات جائحة كورونا، مؤكدًا على مدى حرص الجانبين المصري والكوري على مواصلة الجهود المبذولة لدعم التعاون الاقتصادي المشترك، والعمل على تكثيف قنوات الاتصال بين مُجتمعيْ الأعمال بالبلدين.