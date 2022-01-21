/673965/نجيب-الريحاني-الضاحك-الباكي-1-نكشف-قصة-الـ-4-جنيهات-التي-حصل-عليها-كأول-راتب-قيم-له

نجيب الريحاني، أيقونة بارزة في الفن المصري، استطاع بأعماله الفنية الناجحة ومسرحياته التي ليس لها مثيل أن يكسب دعم وثقة جماهيرية هائلة، لازالت تتوارث عبر الأجيال والمختلفة، وهي التي جعلتنا نتذكره في مثل هذا اليوم بعد سنوات عديدة، والذي يعد أهم ايام حياته، وهو يوم مولده، لنكشف لمحات من مسيرته الفنية، وأولى مرتباته الذي حصل عليها في بداية والتي وصفها بالقيمة.

دوت الخليج ينشر الحلقة الأولى من سلسلة نجيب الريحاني الضاحك الباكي مستعينة بمذكرات الراحل في ذكرى ميلاده الـ 134، وخلال هذه الحلقة نكشف قصة الـ 4 جنيهات التي حصل عليها كأول راتب قيم له.

تحدث الضاحك الباكي في كتابه «مذكرات نجيب الريحاني»، عن قصة أولى مرتباته ذات قيمة، التي حصل عليها من مهنة التمثيل والذي أكد في حديثه عنها أنه حصل عليها بعد معاناة شديدة من «اللف واللطعة».

أول مرتب مرضي حصل عليه الريحاني

ويعد هذا المرتب الذي خصص له الريحاني مكانا في مذكراته هو قصته مع الـ «4 جنيهات شهريا»، فبدأ القصة بالحديث عن حبه الشديد للتمثيل منذ أن بعيد في الطفولة، مشيرا إلى أنه كان يخلو في غرفته ويبدأ في الإلقاء والتمثيل، فقال: «اغرمت بالتمثيل، وأحببت الدوام، كنت استظهر قصائد هيجو، وأشعار المتنبي، ثم اخلو بنفسي في المنزل وهات يا ألقاء وخط ياتمثيل، حتى ضجت والدتي وكاد يهج من البيت إخوتي».

التمثيل ينهي على عمل نجيب الريحاني ويطيحه في الشوارع

بدأ إتجاه نجيب الريحاني التمثيل الفعلي على المسرح، أثناء عمله موظف في إحدى البنوك، وذلك من خلال فرقة الاستاذ عزيز عيد والذي عرفه أيضا من خلال عمله في البنك، فكان يسند له بعض الأدوار الثانوية، ما أدى إلى إهماله لعمله الحكومي، فتم طرده وأصبح بدون شغل أو مأوى في ذلك الوقت.

قهوة الفن بداية مسيرة نجيب الريحاني نحو الـ 4 جنيهات

بعد طرد الريحاني من عمله، اتجه إلى مكانه المفضل الذي يلقى فيه نفسه الحقيقة وهو «قهوة الفن»، وهنا التقى بالاستاذ أمين عطالله الذي عرض عليه السفر معه إلى الإسكندرية والعمل في فرقة شقيقه الراحل بمرتب 4 جنيهات شهريا، وصفه الرحياني في مذكراته قاىلا: «كان مغري جدا، وهو أول مرتب ذات قيمة اخده في التمثيل».

بعد الـ 4 جنيهات نجيب الريحاني يحقق كنوز مسرحية رائعة

ولكن من منا كان يعلم أن هذه الـ 4 جنيهات هي بداية الطريق نحو كنوز قيمة وارثا رائع، من الاعمال المسرحية المتألقة الذي قدمها الريحاني خلال مسيرته، نرصدها في الجزء الثاني من سلسلة نجيب الريحاني نحو الشهرة.