/673966/توتنهام-يجدد-عقد-حارسه-الأول-هوجو-لوريس-حتى-نهاية-موسم-2024

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، صباح اليوم الجمعة، عن تجديد عقد حارس الفريق ومنتخب بلاده، الفرنسي هوجو لوريس، قائد الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر توتنهام بيانا رسمياً أكد فيه تجديد عقد لوريس مع النادي عامين ونصف، ليستمر مع الفريق حتى نهاية موسم 2023-2024.

هوجو لوريس

وكان لوريس صاحب الـ 35 عام، انضم إلى صفوف فريق توتنهام في صيف 2012 قادما من أولمبيك ليون الفرنسي، مقابل 11 مليون جنيه إسترليني.

وشارك لوريس في 395 مباراة مع توتنهام بمختلف المسابقات استقبل خلالها 443 هدفا.

توتنهام يضرب ليستر بثلاثية

انتهت أحداث مباراة ليستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، لصالح توتنهام، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية والثلاثون من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح فريق ليستر سيتي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 24 من عمر اللقاء، عن طريق باستون داكا، ليعود توتنهام بالتعادل في الدقيقة الـ 38 عن طريق هاري كين.

تقدم مرة أخرى فريق ليستر بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 76 من عمر المباراة، عن طريق جيمس ماديسون، ولكن الرد من توتنهام كان أقوى عن طريق ستيفن بيرجوين، بهدفين في أخر لحظات الوقت البدل الضائع من اللقاء.

بهذا الفوز يرفع توتنهام رصيده للنقطة الـ 36، من أصل 19 مباراة، في المركز الخامس، في حين يتجمد رصيد ليستر عند النقطة الـ 26، في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة تشيلسي وتوتنهام

حقق تشيلسي الفوز على نظيره توتنهام بنتيجة 1/0، ضمن لقاء الإياب من قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وكانت المباراة متكافئة بين الفريقين، وحاول توتنهام أن يعود في النتيجة بعد انتهاء لقاء الذهاب بهدفين لتشيلسي، ولكن أحرز البلوز هدف التقدم عن طريق أنطونيو روديجر في الدقيقة 18، ليصعب من مهمة توتنهام في العودة، ليكون مطالب بإحراز 3 أهداف.

وفشل توتنهام في الأخير بالتسجيل خلال المباراة ليتأهل تشيلسي بشكل رسمي للقاء النهائي، في انتظار الفائز من ليفربول وأرسنال.