/673971/إنجي-علاء-بعد-تعافيها-من-كورونا-حصلي-تجلط-والتهاب-أثر-على-جسمي

حرصت المؤلفة إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، طمأنة الجمهور على حالتها الصحية، مشيرة إلى تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وراوية معاناتها مع الفيروس.

دوت الخليجيرصد رحلة معاناة إنجي علاء مع فيروس كورونا المستجد

وكتبت إنجي علاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلنة عن تعافيها من فيروس كورونا: «الحمد لله سلبي كورونا بفضل الله وبفضل دعواتكم».

أنجي علاء تكشف مضاعفات فيروس كورونا

وتابعت: «انا تحاليلي كانت وحشة اوي.. تجلط والتهاب مأثر على جسمي كله والأعراض كانت صعبة في الأول.. رعشة وحرارة وآلام زي سكاكين في الضهر والحمد لله اتحسنت كتير».

إنجي علاء تشكر الجمهور بعد تعافيها

واختتمت موجهة الشكر لجمهور، على السؤال عليهم: «شكرا اوي على سؤالكم ودعواتكم وخلوا بالكم على نفسكم وعلى اللي حواليكم وربنا يشف كل مريض ويحفظ الجميع».

إصابة إنجي علاء بفيروس كورونا

وكانت إنجى علاء، أصيبت بفيروس كورونا من 10 ايام، حيث كتبت وقتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "إيجابي كورونا، يا ريت أي حد اتعامل معايا بشكل مباشر آخر كام يوم وظهرت عليه أعراض يعمل تحليل".

وأضافت إنجى علاء: "ربنا يحفظكم جميعا من كل سوء ودعواتكم ليا بالشفاء الموضوع طلع صعب وربنا يعديها على خير، وخلوا بالكم الـ rapid test في الأول طلع سلبي والـpcr وتحاليل الدم هي اللي طلعت إيجابي، فمحدش يعتمد على الـrapid test وربنا يشفي كل مريض".

كوفيد 25 آخر أعمال إنجي علاء الفنية

يذكر أن آخر أعمال إنجى علاء مسلسل "كوفيد - 25" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، وخاض بطولته كلا من يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

ودار المسلسل حول فيروس يضرب العالم، وينتقل بواسطة العين، تم اختراعه من قبل إحدى الشركات الكبري، والمصل الوحيد لعلاجه موجود في هذه الشركة، ويدخل الابطال فير صراع قوي بين الموت من جهة وصانعي الشر من جهة أخرى.