/673974/وزير-الاتصالات--نحرص-على-الاهتمام-بالبحث-والتطوير-لبناء-مصر-الرقمية-وفقا-لأحدث-التكنولوجيات

دوت الخليج

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أنشأت مركز الابتكار التطبيقى فى ابريل ٢٠٢٠ ويهدف إلى تنمية تطبيق التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تتضمن على سبيل المثال لا الحصر الذكاء الاصطناعى والحوسبة فائقة الأداء وسلسلة الكتل وانترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة والروبوتات وشبكات الجيل الخامس وغيرها. كما يهدف المركز إلى تنمية رأس المال البشرى عن طريق مشاركة الشباب فى مشروعات بحثية تطبيقية مع تهيئة المناخ الملائم لنمو الشركات الناشئة. ويضم المركز نحو 55 خبير متخصص فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزير الاتصالات يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات مركز الابتكار التطبيقى باستخدام التقنيات الحديثة

و اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع الدكتور أحمد طنطاوى المشرف على مركز الابتكار التطبيقى، والدكتورة نهى عدلى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبحوث والتطوير، والإدارة التنفيذية ومسؤولى المشروعات التى ينفذها المركز والعاملين بها؛ حيث استعرض الشباب العاملين بالمشروعات نتائج العمل وأبرز ما تم انجازه فى المشروعات.

إطلاع الدكتور عمرو طلعت على تطورات المركز

كما اطلع الدكتور عمرو طلعت على التطبيقات التى طورها المركز بالتعاون مع الجهات الشريكة. وخلال الاجتماع؛ طلعت على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إيلاء اهتماما كبيرا نحو البحث والتطوير واقامة شراكات عالمية لبناء مصر الرقمية وفقا لأحدث التكنولوجيات؛ لافتا إلى الدور الحيوى لمركز الابتكار التطبيقى فى استخدام أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير تطبيقات وحلول مبتكرة تسهم بشكل فعال فى تسريع وتيرة التحول الى مجتمع رقمى متكامل ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، بالإضافة الى اثراء المهارات الرقمية واعداد الكفاءات المتخصصة من خلال المشاركة فى مشروعات بحثية تطبيقية.

و شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى ينفذها المركز ومن أبرزها تطوير تطبيق مصرى يستخدم الذكاء الاصطناعى فى تشخيص مرض اعتلال الشبكية السكرى بنسبة دقة تفوق 95%. وذلك بناء على دراسة ميدانية أجراها المركز بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الاسكندرية تم فى اطارها الكشف على 10 آلاف من مرضى السكر فى عدة محافظات.

وكان المركز قد بدأ العمل بالمشروع فى أبريل 2020. ويضع حاليا فريق العمل بالمركز الخطة العامة لمبادرة الكشف المبكر عن مرض اعتلال الشبكية السكرى لمليون مواطن. وقد بدأ التنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية فور الموافقة على ميزانية تنفيذ الحملة من خلال المستشفيات الجامعية فى ١١ جامعة تغطى كافة محافظات الجمهورية.

كما تم التطرق إلى مشروع تحديد الأراضى الزراعية وأنواع المحاصيل المزروعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ويستهدف تحليل صور الأقمار الصناعية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لرسم حدود المساحات المزروعة وتحديد أنواع المحاصيل الزراعية المزروعة بها.

وقد انتهت المرحلة الأولى من المشروع حيث قام الفريق ببناء تطبيق لتحديد مساحات وأصناف وحالة المحاصيل الزراعية فى عدد من المحافظات. وستغطى المرحلة المقبلة الترشيد التفاعلى لاستغلال مياه الرى والاكتشاف المبكر للآفات وتحديد الإنتاجية المتوقعة للمحاصيل. واستمع طلعت الى شرح تفصيلى حول مشروع معالجة اللغات الطبيعية؛ حيث يهدف هذا المشروع البحثى التنموى الى استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لتوفير حلول تقنية قادرة على فهم الجمل العربية المنطوقة باللهجة العامية المصرية وترجمتها الى جمل منطوقة بلغات أخرى (مثل الصينية والانجليزية) والعكس.

وقد تم الانتهاء من تدريب فريق العمل على أحدث الأساليب المستخدمة عالميا فى مجالات التعرف عل الكلمات المنطوقة والترجمة الآلية بين اللغات وجارى العمل حالياً على تدريب نظام الترجمة متعدد اللغات (Multilingual Machine Translation) وتطوير نظام التعرف الآلى على الكلام المنطوق بالعامية المصرية بلهجاتها المختلفة (Automatic Speech Recognition) وتطبيقات توليد الكلام آلياً بتلك اللهجات (Text to Speech Synthesis). كما اطلع على أبرز ما تم تنفيذه فى مشروع الحاسب فائق القدرة حيث تم تشغيل الحاسب فائق القدرة المؤهل للتعامل مع التطبيقات العملاقة التى تتطلب قدرة حسابية فائقة وكمية بيانات ضخمة.

ويضم الحاسب أيضا 48 وحدة معالجة GPU حديثة تلائم احتياجات تطبيقات الذكاء الاصطناعى وبصفة خاصة تلك التى تستخدم طرق التعلم العميق للآلة.