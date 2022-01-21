مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابى بمحافظة ديالى العراقية

جدة - نرمين السيد - أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابى الآثم الذى وقع فجر اليوم بمحافظة ديالى العراقية، وأودى بحياة عدد من عناصر القوات المسلحة العراقية.





وقدمت مصر فى بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية، تعازيها وخالص مواساتها للعراق الشقيق، حكومة وشعبًا، ولذوى الضحايا الأبرياء فى هذا الحادث الأليم. كما أكدت مصر تضامنها الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره؛ مُشددة، فى الوقت ذاته على ثقتها فى قدرة العراق الشقيق على استئصال فلول الإرهاب وداعميه، وتجاوز تلك الأعمال الإرهابية الجبانة.

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