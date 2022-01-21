لجنة الإسكوا تقترح تقديم الدعم الفنى والتقنى لمصر فى تنظيم الـcop27

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالدكتورة "رولا دشتى" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، والوفد المرافق لها.





وذلك لبحث إمكانية تقديم لجنة "الإسكوا" أوجه الدعم الممكن لمصر سواء الفنى أو التقنى، فضلا عن التعاون معها من خلال مجموعة من المبادرات المناخية المقترحة فيما يخص تنظيمها لمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية.

ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بطلب لجنة الإسكوا تقديم الدعم الفنى والتقنى لمصر والمساعدة فى تنظيم الـcop27، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بكافة أشكالها، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد شكل التعاون بعد توزيع المهام على كل اللجان الخاصة بتنظيم المؤتمر لتحديد الأدوار والمسئوليات.

وأوضحت فؤاد خلال اللقاء، أنه سيتم إطلاق العديد من المبادرات الخاصة بالتغيرات المناخية خلال مؤتمر الأطراف الـ27 حيث سيتم تحديدها وفقا لما ستحققه من توازن بين التخفيف والتكيف وتحديد الجهات المشاركة فى كل مبادرة، ويمكن للإسكوا المساعدة فى تلك المبادرات بعد اعتمادها من اللجنة العليا لاستضافة المؤتمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومشاركة كافة الوزارات.

وأشارت وزيرة البيئة بصفتها رئيس مجلس وزراء البيئة العرب بأنها تتطلع إلى قيام الإسكوا بتقديم الدعم الفنى والاستشارى للخروج باستراتيجية تمويل المناخ للدول العربية، موضحةً أنه يمكن أيضا للإسكوا أن يكون شريكا فى أسبوع المناخ بالشرق الأوسط وإفريقيا من خلال تعزيز عمل المنظمات ومشاركتها مع الجھات الإقليمية لتحقيق الاحتياجات والنتائج الإقليمية لعمليات تغير المناخ العالمية، فهو فرصة للحكومات والقطاع الخاص والمدن والمجتمعات والسكان المحليين والشباب والمجتمع المدنى للمشاركة فى حوار نحو الحلول وإيجاد أرضية مشتركة للتعاون فى العمل المناخى.

وقدمت الدكتورة "رولا دشتى" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للجنة الإسكوا التهنئة لوزيرة البيئة لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف الـ27، معربةً عن رغبتها فى تقديم المساعدة الفنية لمصر والمشاركة بدور إيجابى فى المؤتمر.

كما أشارت دشتى خلال اللقاء، إلى مبادرة "مبادلة الديون" التى أطلقتها الإسكوا لخدمة مصالح الدول النامية والمتقدمة، موضحة أنها آلية لمقايضة الديون بتمويل العمل المناخى وأهداف التنمية المستدامة، من خلال إقامة شراكات لإعادة توجيه سداد الديون نحو مشروعات التكيف المناخى وفقا لخطط التنمية الوطنية، والمساهمات المحددة وطنيا فى الدول العربية الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة ظاهرة تغير المناخ، لافتة إلى أنه سيتم عرضها ضمن المبادرات التى ستطرحها مصر خلال استضافة قمة «تغير المناخ» بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022.

وقد عقبت وزيرة البيئة، أنه سيتم مناقشة هذا المقترح مع وزارة الخارجية لرئاستها للمؤتمر واعتمادها من خلال اللجنة العليا لاستضافة المؤتمر.