وقال محمد مطاوع منسق صندوق تحيا مصر بمحافظة كفر الشيخ، فى بيان اليوم الجمعة، إن القوافل جرى تنفيذها بمركز شباب قرية الجرايدة بمركز بيلا، حيث استقبلت القوافل 500 مواطنً من أبناء القرية، وستواصل عملها اليوم وغدًا لتستقبل نحو ألف حالة على مدار اليومين.
وأشار إلى أن القوافل توفر كشف الرمد للمواطنين، وتحويل الحالات المتطلبة عمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة بالمحافظة، بالإضافة إلى صرف العلاج والنظارات الطبية من داخل القافلة مجانًا.
ومن جانبه تابع جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، سير أعمال القافلة، بقرية الجرايدة والتى تشهد إقبالاً من المواطنين المترددين على القافلة التى تستهدف علاج أمراض العيون ومكافحة مسببات العمى وضعف وفقدان الإبصار، وتوفير العلاج وتحويل الحالات التى تحتاج لعمليات فى العيون لإجرائها بالمستشفى العسكرى.
وأكد رئيس المدينة إلى تكليفات محافظ كفر الشيخ، للجهات المعنية من الصحة والوحدة المحلية والتضامن، بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل عمل القافلة بالإعلان عن المبادرة، وموقع تنفيذها وتسهيل انتقال المواطنين إليها للكشف وصرف العلاج اللازم، لضمان الاستفادة من خدمات القافلة والتى تتكامل مع المشروعات التى تنفذها الدولة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكشف على 1000 حالة بقرية الجرايدة بكفر الشيخ ضمن مبادرة نور حياة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.