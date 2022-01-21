الكشف على 1000 حالة بقرية الجرايدة بكفر الشيخ ضمن مبادرة نور حياة

جدة - نرمين السيد - نظم صندوق تحيا مصر، قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لدى المواطنين، فى قرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برعاية المحافظ جمال نور الدين.





وقال محمد مطاوع منسق صندوق تحيا مصر بمحافظة كفر الشيخ، فى بيان اليوم الجمعة، إن القوافل جرى تنفيذها بمركز شباب قرية الجرايدة بمركز بيلا، حيث استقبلت القوافل 500 مواطنً من أبناء القرية، وستواصل عملها اليوم وغدًا لتستقبل نحو ألف حالة على مدار اليومين.

وأشار إلى أن القوافل توفر كشف الرمد للمواطنين، وتحويل الحالات المتطلبة عمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة بالمحافظة، بالإضافة إلى صرف العلاج والنظارات الطبية من داخل القافلة مجانًا.

ومن جانبه تابع جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، سير أعمال القافلة، بقرية الجرايدة والتى تشهد إقبالاً من المواطنين المترددين على القافلة التى تستهدف علاج أمراض العيون ومكافحة مسببات العمى وضعف وفقدان الإبصار، وتوفير العلاج وتحويل الحالات التى تحتاج لعمليات فى العيون لإجرائها بالمستشفى العسكرى.

وأكد رئيس المدينة إلى تكليفات محافظ كفر الشيخ، للجهات المعنية من الصحة والوحدة المحلية والتضامن، بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل عمل القافلة بالإعلان عن المبادرة، وموقع تنفيذها وتسهيل انتقال المواطنين إليها للكشف وصرف العلاج اللازم، لضمان الاستفادة من خدمات القافلة والتى تتكامل مع المشروعات التى تنفذها الدولة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا.