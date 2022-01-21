التعليم العالى: 10 مليارات جنيه تكلفة إنشاء الجامعة المصرية اليابانية

جدة - نرمين السيد - شهدت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تطورات كبيرة ومتلاحقة، ويظهر ذلك من خلال اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بتوفير الدعم اللازم لكى تؤدى الجامعة دورها ورسالتها التعليمية والبحثية والتنموية والمجتمعية.





وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تعد صرحا علميا متميزا، ونموذجا مضيئا بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يؤكد دائما على أن قضية التعليم والمعرفة تمثل قضية أمن قومى، وتأتى على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأوضح د. أحمد الجوهرى رئيس الجامعة، أنه تم إنشاء أول معمل فى مصر لشبكات اتصالات الجيل الخامس، والتعاون مع وكالة الفضاء المصرية فى تصنيع أجزاء من القمر الصناعى "كيوب سات"، نظرا لتوافر المعامل المتخصصة والإمكانات المعملية والبحثية المتميزة، بالإضافة إلى إنشاء محطة بخارية هجينة تجريبية تعمل بمشاركة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه والتبريد.

وتتميز الجامعة المصرية اليابانية بأنها تعد جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، وقد تم توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتى مصر واليابان فى مارس 2009، وتم توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة فى مدينة برج العرب الجديدة فى مايو 2016، كما تم توقيع بروتوكول المرحلة الثانية فى أغسطس 2017، وتبلغ نسب التنفيذ فى كل من المرحلة الأولى والثانية 100%، وقد بدأت الدراسة فى الحرم الرئيسى للجامعة فى سبتمبر 2019، وتبلغ إجمالى تكلفة الجامعة نحو 10 مليار جنيه.

وحصلت ‏الجامعة المصرية اليابانية على المركز الثانى محليا والـ11 عربيا فى الإصدار الأول من تصنيف التايمز البريطانى لجامعات العالم العربى، والذى تشارك فيه 31 جامعة مصرية و125 جامعة عربية من 14 دولة مختلفة، كما انضم 10 من علماء الجامعة لقائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأعلى 2٪ من علماء العالم الأكثر استشهادا فى مختلف التخصصات العلمية، والتى بلغ عددهم حوالى 160 ألف عالم من 149 دولة اعتمادا على قاعدة بيانات ‎Scopusالعالمية.

وتساهم الجامعات اليابانية فى تقديم نحو 100 أستاذ زائر على مدار العام الأكاديمى، بواقع 1400 يوم عمل / سنويا، للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى 10 خبراء دائمى العمل بالجامعة، حيث تعتبر الجامعة نموذجا ومثالا يحتذى به فى التعليم الدولى، كما سافر لليابان 38 من أعضاء هيئة التدريس و12 من مهندسى المعامل و22 من الإداريين، فضلا عن إتاحة الحصول على درجة الماجستير من اليابان، ويستفيد من هذه المنح حاليا نحو 8 من الإداريين، بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابى مع الجامعات اليابانية، حيث تسعى الجامعة إلى تبادل واكتساب الخبرات من الجانب اليابانى، فضلا عن تقديم منح التيكاد الموجه إلى البلدان الإفريقية، كما أسهمت الجامعة فى حصول 121 باحثا على درجة الماجستير، و242 على درجة الدكتوراه.

وتمتلك الجامعة العديد من المعامل الحديثة التى تتوافق مع معايير كبرى الجامعات اليابانية، وتعد الأحدث على مستوى جامعات الشرق الأوسط؛ لتمكين الطلاب من التدريب العملى على أعلى مستوى، بالإضافة إلى إنشاء مركز الآداب والثقافة المعنى ببناء شخصية الدارسين وتأهيليهم لاستكمال المعارف الأساسية والتواصل والتفكير والتعبير والابتكار، حيث يحظى المركز بمشاركة الأساتذة اليابانيين فى التدريس بمجالات (العلوم الأساسية والعلوم الاجتماعية والطبيعية والفنون واللغات)، فضلا عن وجود مركز التكنولوجيا الابتكارية الذى يعد همزة الوصل بين الجامعة والمجتمع الصناعى، ووجود أول مركز للتميز العلمى للجرافين لتطبيقات الطاقة والإلكترونيات، وكذلك وجود حاضنة للأعمال، لاستقبال الأفكار ونتائج الأبحاث القابلة للتطبيق على أرض الواقع، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى التعليم والتدريس والتدريب.

ويضم المجمع الأكاديمى الجديد للجامعة، الذى وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ببناءه، عدد 14 كلية لتقديم برامج أكاديمية حديثة، يتم الإعداد والتخطيط لها بالشراكة بين الأساتذة المصريين والخبراء اليابانيين العاملين بالجامعة، والأكاديميين اليابانيين من 13 جامعة يابانية متعاونة مع الجامعة المصرية اليابانية؛ وذلك بهدف تخريج جيل من الشباب المصرى يكون قادرا على تلبية متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، والعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا، والارتقاء بالصناعة المصرية.

ويتضمن الحرم الجامعى ثلاث مناطق أخرى، وهى: منطقة الزائرين، التى تحتوى على (مناطق للمعارض والشركات الصناعية الناشئة للباحثين، ومجتمع المبتكرين، وقاعات للتداول والمؤتمرات وفندق)، ومنطقة الخدمات العامة والطلابية، وتحتوى على (ملعب كرة قدم، وملاعب مفتوحة للتنس، وكرة اليد، والسلة، وصالة مغطاة للألعاب الدفاعية اليابانية)، وحمام سباحة، ومبانى لتقديم خدمات للطلاب (بنك، صيدلية، مكتب بريد، شهر عقارى)، والمنطقة الأخيرة مخصصة لإسكان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة، بطاقة استيعابية تصل إلى 15 ألف طالب.

ومن جانبه، أكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، تعد أحد الصروح العلمية العملاقة التى نجحت الدولة المصرية فى بنائها خلال السنوات القليلة الماضية، بدعم كامل وغير مسبوق من القيادة السياسية فى مصر، مشيرا إلى أن الدولة تضع التعليم ضمن أولوياتها خاصة وأن نهضة المجتمعات مرتبط بالتعليم الجيد المبنى على المعرفة والتدريب والتثقيف، ومؤكدا أن الجامعة تعمل على القيام بدورها المجتمعى للارتقاء بمدينة برج العرب الجديدة، لتكون مدينة ذكية ذات خدمات متميزة.