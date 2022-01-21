محافظ الغربية: نولى اهتماما بالغا بمشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن المحافظة تولى اهتمامًا بالغًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى بالقرى المستهدفة فى مختلف القطاعات وتسابق الزمن للانتهاء من المشروعات من أجل تقديم حياة أفضل لأهالى تلك القرى.





وأشار فى الوقت ذاته إلى متابعته المستمرة للانتهاء من مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة خلال الفترة الحالية لتذليل أى مشكلات تعترض التنفيذ. وأوضح المحافظ ، فى بيان اليوم الجمعة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 30% من أعمال المبنى الإدارى لمركز شباب الدكتور عبد الأحد جمال الدين، بجانب أنه تم تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعى بقريه شرشابه بتكلفة 9 ملايين و240 ألف جنيه، فضلا عن الانتهاء من 60% من أعمال مدرسة شبرا ملس الرسمية للغات، والانتهاء من تبطين ترعة العطف بقرية نهطاى بنسبة 35%، والانتهاء من 50% من أعمال تدعيم مياه الشرب بقرية شرشابه، والانتهاء من 91%من أعمال ادخال الغاز بقرية السملاوية، ومد وتدعيم الكابلات الضوئية للتليفون الأرض" بقرية تفهنا العزب. وأضاف أن عدد المشروعات فى مجال الصرف الصحى بلغت 83 مشروعا، حيث تم البدء فى 82 مشروعا منها 46 مشروعا وصلت نسبة تنفيذه إلى 76% بتكلفة 680 مليونا و500 ألف جنيه، فيما بلغ عدد مشروعات مياه الشرب 226 مشروعا، منها 132 مشروعا وصلت نسبة تنفيذه إلى 81 % بتكلفة 282 مليونا و430 ألف جنيه، بالإضافة إلى أنه فى مجال الغاز الطبيعى بلغ عدد المشروعات 54 مشروعا تم البدء فى 14 مشروعا بنسبة تنفيذ وصلت إلى 17% بتكلفة 541 مليونا و700 ألف جنيه، أما فى مجال التربية والتعليم بلغ عدد المشروعات 101 مشروع تم البدء فى 68 مشروعا منها 21 مشروعا وصلت نسبة تنفيذه إلى 52% بتكلفة 355 مليونا و440 ألف جنيه.

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