أبوظبى الرياضية تعلن بث مباريات كأس العالم للأندية فى مصر والإمارات والكويت

أعلنت قنوات أبو ظبي الرياضية حصولها رسميا على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021 الذى يشارك فيها الأهلى بصفته بطلا لقارة أفريقيا، التى تنطلق خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل الذى تستضيفه الإمارات.

نشرت الشبكة بيانا عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "أبوظبي للإعلام تعلن عن حصول قنوات أبوظبي الرياضية على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات ومصر والكويت، ضمن سعي الشركة لتعزيز المحتوى الرياضي والرقمي الذي تقدمه للجمهور وبما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية".

#أبوظبي_للإعلام تعلن عن حصول "قنوات #أبوظبي_الرياضية" على حقوق بث #كأس_العالم_للأندية 2021 في #الإمارات و #مصر و #الكويت..

وذلك ضمن سعي الشركة لتعزيز المحتوى الرياضي والرقمي الذي تقدمه للجمهور وبما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية.. pic.twitter.com/oWdT0IOuwA

— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 21, 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة النادي الأهلي المبدئية المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وضمت القائمة 35 لاعبًا وتم إرسالها إلى "فيفا" يوم 3 يناير الحالى، وسيتم الاختيار من بينها القائمة النهائية للفريق التي ستشارك بالبطولة.

وجاءت قائمة الأهلي المبدئية لـ كأس العالم للأندية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – محمود وحيد – علي معلول – كريم فؤاد – محمد هاني – أحمد كوكا – محمد أشرف – أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أليو ديانج – حسين الشحات – وليد سليمان – محمد مجدي أفشة – محمد محمود – بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد عبد القادر – عمار حمدي – صالح نصر – محمد فخري – زياد طارق.

خط الهجوم: حسام حسن – محمد شريف – كهربا- صلاح محسن.