موعد مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 ، منذ إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات تتصل بزيادة الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوتين على القطاعي العام والخاص وتزداد عمليات البحث على محرك جوجل لمعرفة التفاصيل المتعلقة الالتحاق بوظيفة مدرس بوزارة التربية والتعليم.

دوت الخليج

موعد مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

وقبل الإشارة إلى موعد مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022، يجب أن نشير إلى مسألة قرارا الرئيس والتى جاءت إنصافًا للطبقة العاملة وساعية إلى تحسين بيئة العمل، حيث أصدر قرارًا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وأيضًا إقرار علاوتين للقطاع العام والخاص.

كما أصدر الرئيس قرارًا بتعيين 30 ألف معلم على مستوى الجمهورية وينتظر خريجي كليات التربية موعد مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022، وجاء ذلك القرار فى إطار دعم الدولة ورغبة الإدارة السياسية فى الارتقاء بمنظومة التعليم فى مصر.

شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

ويستهدف القرار الجمهوري تعيين 30 ألف معلم سنويًا، حتى الوصول إلى 150 ألف معلم على مستوى الجمهورية، وذلك لسد العجز فى جميع أنحاء الجمهورية، والتى ترتبط بشروط التقديم فى المسابقة، وستحدد وزارة التربية والتعليم كافة التفاصيل لاحقًا.

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وفى تصريح سابق لوزير التربية والتعليم بشأن التفاصيل الخاصة بمواعيد مسابقة وزارة التربية والتعليم، فقد أشار إلى أن المسابقة تستهدف المعلمين أصحاب الخبرات على وجه الخصوص مؤكدًا أنها تعتمد على الخريجين.