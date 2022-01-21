/673962/صحة-البحيرة-تكرم-العشرة-الأوائل-في-دورة-أعمال-صيانة-الحضانات-وأجهزة-الرعاية-المركزة

كرم الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحه بالبحيرة والدكتور حمودة الجزارة وكيل المديرية الصحه بالبحيرة ، العشرة الأوائل في الدورة التدريبية على أعمال صيانة الحضانات وأجهزة الرعاية المركزة والتي بدئت يوم السبت 15 يناير الحالي واستمرت لمدة اسبوع.

وذلك بالقاعة الرئيسية بمركز التدريب بدمنهور في حضور الدكتور سعيد عوض مدير إدارة الطوارئ والدكتور أحمد قطري مدير إدارة التدريب والدكتور كريم العبد مدير إدارة التخطيط بالمديرية.

صحة البحيرة تكرم العشرة الأوائل في دورة أعمال صيانة الحضانات وأجهزة الرعاية المركزة

حيث استهل وكيل وزارة الصحه،التكريم بإهداء شهادة تقدير للمهندس ايهاب عيسى مدير إدارة الصيانة الطبية بوزارة الصحة والذي حاضر في هذه الدورة التدريبية ثم استأنف التكريم بتوزيع شهادات التقدير على كل المشاركين في الدورة.

ووجة الدكتور محمود طلحة، بصرف مكافأة مالية للعشرة الأوائل الفائزين في الدورة لتفوقهم وتميزهم في الدورة التدريبية.

هذا وتأتي الدورة التدريبية في اطار التطوير والتعليم الطبي المستمر لتحسين أداء الاطقم الطبية والعمل على بناء قدرات الفريق الصحي لتقديم خدمات طبية متميزة برعاية معالي الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة ومعالي اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة

ضبط مصنعين بدون ترخيص وتحرير ٣٢ محضر تموينى بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين حملة لردع المخالفين وخلال حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمراكز المحمودية - رشيد - أبو المطامير - ايتاى البارود.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط مصنع منظفات صناعيه يعمل بدون ترخيص وضبط ٦٠٠ لتر منظف صناعى و ٥ شكائر مواد خام بالمصنع، وضبط مصنع حلويات اطفال يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصه وضبط ١٤٤٠٠ عبوه منتج نهائى

بالإضافة إلى ضبط ٨ مخابز بلدى لانتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وضبط مخبز بلدى لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيه، وضبط مخبزين لتجميع بطاقات التموين الخاصه بالمواطنين بمركز إيتاى البارود

كما تم تحرير ٧ محاضر عدم الاعلان عن الأسعار، كما تم تحرير محضرين عدم وجود فواتير لعدد ٨٠ قرص مشبك ، ٥ اكياس لحوم مفروم زنة ٢٥ ك، وتحرير ٦ محاضر بدون علامات وبيانات لعدد ٢٠برميل مخلل بإجمالي ١٠٠٠ك ، ٥٠ طبق كبده مجمدة زنة الواحد ٣٠٠ جرام ، ٥ك كبده مجمدة ، ٢٠ طبق زنة الواحد ١٠٠جرام ، ١٠جركن مطهرات زنة ٤ لتر ، ٣٠ ك عطارة، كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن الاسعار بمركز أبو المطامير.

بالإضافة إلى ضبط مخبزين قاموا بالتصرف فى كميه من الدقيق قدرها ١٨ شيكاره دقيق بلدى مدعم زنه ٥٠ كجم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، وضبط ٦ مخابز بلدي قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن حتى ١٩ جرام للرغيف الواحد، ومخبزين قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيه المقرره.

كما تم تحرير ٦ محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف ومواعيد العمل بالمخبز وعدم نظافه أدوات العجين وعدم وجود سجل زيارات وقت المرور، بمركز المحمودية ورشيد، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

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