/673970/تشكيل-الأهلي-المتوقع-أمام-المقاولون-في-كأس-الرابطة-البحث-عن-الفوز

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والمقاولون العرب، في الساعة الخامسة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في ثالث جولات المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يدخل النادي الأهلي مباراة اليوم امام المقاولون العرب، بكل قوة في محاولة تحقيق الفوز وإقتناص أول ثلاث نقاط كاملة له في بطولة كأس الرابطة، بعد التعادل في المباراتين السابقتين.

يبحث الجنوب إفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، عن أول انتصار للمارد في بطولة كأس الرابطة امام المقاولون، في ظل تواجد العديد من الأسماء الجديدة على الكرة المصرية الممتازة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد أشرف – محمد مغربي – عبد الرحمن مانو – كريم فؤاد.

خط الوسط: عمار حمدي – محمد محمود – أحمد أشرف.

خط الهجوم: زياد طارق – محمد فخري – حسام حسن.

قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد مغربي، محمد شرقية، محمد أشرف، أحمد عبد النبي، عبد الجواد أحمد

خط الوسط: محمد محمود، عبد الرحمن مانو، أحمد أشرف، محمد فخري، عمار حمدي، رأفت خليل، صالح نصر، زياد طارق

خط الهجوم: ميدو نبيل، مصطفى أبو الخير، حسام حسن، يوسف شريف، أحمد سيد غريب، محمد ياسر

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي

انتهت مباراة الأهلي والإسماعلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة المصرية.

وخطف الأهلي تعادل ثمين في آخر دقائق المباراة عن طريق أحمد سيد غريب، بعدما تابع ركلة جزاء من حسام حسن مهاجم النادي الأهلي، وجاء الهدف في الدقيقة 93.

أما فريق الإسماعيلي تقدم بالهدف الأول عن طريق كارميلو قبل مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول، وكانت السيطرة للدراويش خلال أحداث الشوط الأول.

وبدأ الأهلي بتشكيل مكون من اللاعبين الشباب، مع إضافة بعض الخبرات كحسام حسن وعمار حمدي وكريم فؤاد.