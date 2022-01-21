مسلسلات رمضان 2022..مصطفى فهمي وشقيقه حسين يجتمعان في عمل درامي لأول مرة

/673975/مسلسلات-رمضان-2022مصطفى-فهمي-وشقيقه-حسين-يجتمعان-في-عمل-درامي-لأول-مرة

يتعاون الثنائى الفنان مصطفى فهمي وشقيقه الفنان حسين فهمي، لأول مرة في تاريخهم الفني في عمل درامي جديد، من المقرر عرضه في رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل حسين فهمي ومصطفى فهمي في رمضان 2022

ويحمل مسلسل مصطفى فهمي وحسين اسم «أولاد الهلالية»، هو دراما اجتماعية صعيدية مكونة من 30 حلقة، ومن المقرر أن تنطلق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تعاقد الجهة المنتجة للعمل مع جميع أبطاله، والانتهاء من كافة تحضيراته.

أبطال مسلسل أولاد الهلالية في رمضان 2022

ويخوض بطولة مسلسل أولاد الهلالية، كلا من حسين فهمي، مصطفى فهمي، عفاف شعيب، أحمد سعيد عبد الغني، وبسام رجب، ومادلين طبر، وحمدي الوزير، وفتوح أحمد وشريف خير الله، عبد الباسط حمودة، الفنان الشاب يزيد فروجة، وعدد آخر من الفنانين، تأليف سليمان دياب وإخراج فتحي عبد العزيز.

مصطفى فهمي يتحدث عن علاقته بحسين فهمي

تحدث الفنان مصطفى فهمي مؤخرا، عن علاقاته بشقيقه الفنان حسين فهمي، خاصة أن أصبحا الثنائي عزاب خلال الأونة الأخيرة، مشيرا إلى أن علاقتهما أصبحت مترابطة بشكل كبير.

وقال مصطفى فهمي، خلال برنامج “الحكاية”: “علاقاتي بحسين بقت كويسة جدا الفترة دي عشان بقينا عزاب، بنعيد الذكريات وبنخرج والموضوع فيه انبساط”.

وتابع: “أنا وحسن فهمي بقينا أشهر عزاب في الوطن العربي حاليًا، وحظنا وحش في الستات وبندفع التمن ديما”.

حسين فهمي في حالة إذدهار فني..ولن يشارك في عمل يجمعه بشقيقه

ونفى حسين فهمي أنباء دخوله في أي أعمال مسرحية خلال هذه الفترة مع شقيقه الفنان مصطفى فهمي، مؤكدا أنها أنباء مغلوطة وغير صحيحة، مشيرا إلى أنه يواصل التحضيرات لفيلم جديد «الملحد»، ويتعاقد على فيلمين آخرين، فضلا عن مسلسله الرمضاني 2022، وعمل مسرحي مع المنتج محمد أمين.

حسين فهمي في فيلم الكاهن

وتحدث الفنان حسني فهمي، في حوار خاص مع موقع دوت الخليج عن تفاصيل جديد في فيلم الكاهن، بداية من هدفه، والقصة التي يريد توصيلها للجمهور إلى الصعوبات التي واجهتهم خلال التصوير.

وقال حسين فهمي لتحيا مصر: «بنتكلم عن حاجات تهم العالم والناس كلها لازم تشوفه، بنتلكم عن المؤامرة الكونية».

وأضاف: «في ناس بتقول هو انتو كل شوية تقولوا المؤامرة، بس إحنا لازم نعرض الموضوع ده».