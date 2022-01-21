/673976/حفاظا-على-الارض-الزراعية-إزالة-39-حالة-تعدى-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن الموجة 19 لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً مؤكداً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة تحيامصر ترصد التفاصيل .

حفاظاً على الارض الزراعية.. إزالة 39 حالة تعدى بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 39 حالة تعدي بنطاق 8 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 7745 م٢ عبارة إزالة 6 حالات تعدى على حرم الري بمساحة 4080 م٢ ببدر ، وتم إزالة 7 حالات تعدى على أملاك الدولة ولاية حماية النيل بمساحة 1553 م٢ بالمحمودية

بالإضافة إلى تنفيذ 10 حالات إزالة على حرم حماية النيل بمساحه 822 م٢ برشيد، وتم تنفيذ عدد 8 قرارات إزالة بمساحة 408 م علي املاك الري بقريه النقيدي بكوم حماده، وازالة حالة تعدي علي الأراضى الزراعية بمساحة 250 م بقرية الوفائية بالدلنجات، وإزالة حالتي تعدي بمساحة 230 م٢ بنطاق قري الابعاديه ونديبة بدمنهور

كمل تم إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي ملك هيئة الآثار بمساحة 202 م٢ عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض بنطاق قرية الكوم الاخضر بحوش عيسى، وتم إزالة مخالفة عبارة عن حفر لعمل قواعد خرسانية علي مساحة 200 م بأبوحمص.

جاء ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.