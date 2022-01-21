عاجل- كسر ماسورة مياه بطريق الواحات (صور)

جدة - نرمين السيد - أدى كسر مارسورة مياه، على طريق الواحات، خلال الساعة الماضية، إلى تباطؤ فقى حركة السير.



جدة - نرمين السيد - أدى كسر مارسورة مياه، على طريق الواحات، خلال الساعة الماضية، إلى تباطؤ فقى حركة السير. وتعمل حاليا الأجهزة المختصة على حل المشكلة، فيما تسير الإدارة العامة للمرور الحركة أمام المارة.

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