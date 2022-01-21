حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن جنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية خلال الحملة وذلك ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا. وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

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