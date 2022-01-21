الجيزة تزيل تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذكرت المحافظة، فى بيان لها اليوم، أن أحمد راشد محافظ الجيزة كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء وإزالتها على الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف البيان أن مجهودات أحياء ومراكز الجيزة فى إزالة مخالفات البناء شملت قيام مركز ومدينة أطفيح بإزالة 3 حالات تعد على الأراضى أملاك الدولة ولاية رى إطفيح على مساحة 350 مترا.

وأشار البيان إلى أنه فى مركز ومدينة الصف تم إزالة التعدى على أراضى أملاك الدولة بعرب الحصار القبلية بالوحدة المحلية بالأقواز على مساحة 300 م، وفى مركز ومدينة أبو النمرس، تم إزالة بناء على أراضى زراعية نهاية طريق الرشاح، بالإضافة إلى إزالة هنجر صاج مقام بالمخالفة بقرية ميت قادوس المنوات.

كما تم فى مركز ومدينة منشأة القناطر إزالة 5 حالات تعد على الأراضى أملاك الدولة وذلك بالتعاون مع هندسة الرياح بقرية نكلا.

وشملت مجهودات ضبط وإزالة التعديات ومخالفات البناء بأحياء الجيزة أيضا، قيام حى العجوزة بإزالة مخالفات بناء بدون ترخيص بعقار بشارع النخيل من شارع الصفطاوى بأرض اللواء وأيضا إيقاف أعمال جمالون حديد.

كما أزال حى العمرانية غرف مقامة بالمخالفة بشارع عيد اللولى مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.