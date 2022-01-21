رئيس كوريا الجنوبية فى زيارة للخط الثالث لمترو الأنفاق (صور)

جدة - نرمين السيد - زار رئيس جمهورية كوريا الجنوبية موون جاى إن، والوفد المرافق والذى يزور مصر حاليا، الخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث كان فى استقباله الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.





بدأت الجولة باستقلال أحد قطارات الخط الثالث للمترو المتجهة إلى ورشة العمرة الجسيمة لقطارات الخط وذلك من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية التى ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو ‏الخط الثالث «تم افتتاحها وتشغيلها» ومحطة للقطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ‎ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس» ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى «عدلى منصور – السلام.

فى بداية الجولة رحب وزير النقل بضيف مصر الكبير الرئيس الكورى الجنوبى، معربا عن سعادته وكل العاملين بوزارة النقل المصرية بالزيارة التاريخية لسيادته لأحد مشروعات النقل الهامة فى مصر والتى يعبر التعاون المشترك بها تجسيدا للعلاقات المتميزة التى تربط بين القيادة السياسية فى البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعمل المستمر على تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم فى تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبنا، مشيرا إلى التعاون المشترك المثمر فى عدد من قطاعات النقل مثل السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائى.

ثم استمع الرئيس الكورى الجنوبى خلال استقلال القطار، لشرح مختصر عن مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق الذى يربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى ويمتد بطول 41.2 كم وعدد 34 محطة وقد تم تشغيل 3 مراحل منه بطول 23.5 كم وعدد 19 محطة وجارى حالياً تنفيذ المرحلة الأخيرة منه بطول 17.7كم وعدد 15 محطة.

بالإضافة إلى استعراض مدى مساهمة الحكومة الكورية فى تنفيذ مشروعات المترو والتى من تشمل العقد الموقع مع شركة هيونداى روتيم الكورية لتصنيع وتوريد عدد 32 قطار مكيف للخط الثالث بالإضافة إلى 8 سنوات صيانة وعمرة جسيمة وحيث تبلغ قيمة العقد 640 مليون جنيه + 317.7 مليون يورو ويتم تمويل الشق الأجنبى للعقد من خلال الحكومة الكورية.

وكذا تم استعراض مميزات القطارات الكورية من الداخل والخارج ومخطط توريدها حيث قد تم توريد عدد 18 قطار ومكونات عدد 5 قطارات من القطارات التى سيتم تجميعها فى سيماف لنقل الخبرات للفنيين والعمال المصريين وتم دخول 10 قطارات الخدمة وجارى عمل الاختبارات الديناميكية لباقى القطارات الموردة بالورش ليتم دخولهم الخدمة تباعا.

وأثناء دخول القطار ورشة العمرة الجسيمة تم تقديم شرح مختصر لمبانى الورشة والتى تعتبر أكبر ورشة بالشرق الأوسط منفذة على 65 فدانا وتحتوى على 32 مبنى، حيث يتم فيها عمل العمرات الجسيمة والخفيفة وأعمال الدهانات وتجديد العربات لقطارات الخط الثالث علاوة على قدرتها على تخزين قطارات بسعة 30 قطار ومخازن لتخزين قطع الغيار اللازمة للعربات.

ثم شاهد رئيس كوريا الجنوبية عرضاً تقديميا عن التعاون المشترك بين مصر وكوريا الجنوبية لتوطين صناعة السكك الحديدية فى مصر وذلك من خلال التعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيريك) لصناعة توطين وتوريد 40 قطار مترو (320عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق.

بالإضافة إلى مدة 8 سنوات صيانة بمبلغ 560 مليون دولار لتصنيع العربات ومبلغ 96 مليون دولار للصيانة بالمشاركة بين شركة هيونداى روتيم وشركة نيرك ووزارة النقل والتى تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركتى هيونداى روتيم والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيريك) فى نوفمبر 2021 على هامش الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكى لإفريقيا والشرق الأوسط "TRANSMEA 2021 وذلك لتصنيع عدد 320 عربة للخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق بالإضافة إلى مدة 8 سنوات صيانة وذلك بمبلغ 560 مليون دولار لتصنيع العربات ومبلغ 96 مليون دولار للصيانة.