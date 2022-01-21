ضبط 169 سلاحا ناريا و227 قضية مخدرات فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 169 سلاحا ناريا و215 قضية مخدرات، وتنفيذ 86 ألفا و348 حكما قضائيا متنوعا.





واستهدفت الحملة - التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 148 متهما بحوزتهم 169 سلاحا ناريا، من بينها 15 بندقية آلية، و23 بندقية خرطوش، و7 طبنجات، و124 فرد محلى الصنع، و364 طلقة مختلفة الأعيرة و20 خزينة متنوعة و195 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت الحملات فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 86 ألفا و348 حكما قضائيا متنوعا من بينها 355 حكم جنايات، و26 ألفا و747 حكم حبس جزئى، و4292 حكم حبس مستأنف، و42 ألفا و930 حكم غرامات و12 ألفا و24 حكم مخالفات.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 215 قضية مخدرات، ضمت 233 متهما ضبط بحوزتهم نحو 63.8 كيلوجرام من مخدر البانجو، و10.8 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و5.3 كيلوجرام من مخدر الهيروين، و1.2 كيلوجرام من مخدر الإستروكس، و720 جراما من مخدر الهيدرو و783 جراما من مخدر البودر، و537 جراما من مخدر الشابو و174 جراما من مخدر الايس و280 جراما من مخدر الفودو و15 جراما من مخدر الأفيون و1775 قرصا مخدرا.

كما أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 29 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 22 متهما وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 327 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 23 ألفا و986 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، عن فحص 54 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 14 منهم.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.