محافظ مطروح يبحث ترتيبات افتتاح مهرجان التمور الدولى الخامس (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، بروفة طابور العرض للفلكور السيوى المشارك فى افتتاح فعاليات المهرجان الدولى الخامس للتمور، فى الفترة من 22 إلى 24 يناير الجارى.





وأوضح شعيب فى تصريح اليوم الجمعة أن برنامج الافتتاح يتضمن عرض للتراث البيئى والفلكور السيوى، ومرور عربات الكارو الخشبية تحمل رحايا الطحن وأنواع الآكلات ومكونات النخيل واستخداماتها المختلفة وغيرها فى حياة الإنسان السيوى، وكذا المشى على الأرجل الخشبية. كما شهد محافظ مطروح الترتيبات النهائية لأجنحة المهرجان للشركات والعارضين المشاركين من المصريين والدول العربية والأجنبية، كما تفقد مستشفى سيوة المركزى، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والجاهزية استعدادا لمهرجان التمور الدولي الخامس بسيوة.

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