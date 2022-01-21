وزير الأوقاف ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان مسجد الأنصارى بتكلفة 8 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، مسجد الأنصارى بقرية طويلة نشرت بمركز قلين بمحافظة كفرالشيخ، على مساحة 1595.6 متر، بتكلفة 8 ملايين جنيه بالجهود الذاتية، والذى تم فرشه على نفقة الوزارة، والمساهمة ببعض المبالغ المالية، برفقة المحافظ، جمال نور الدين، وقيادات الأوقاف وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك بجانب 5 مساجد أخرى تم افتتاحها.





وذكرت المحافظة فى بيان لها، أن مسجد الأنصارى الذى تم افتتاحه، مكون من طابقين على مساحة 850 مترا مربعا لكل طابق، بالإضافة إلى 600 متر مربع مساحة تحيط بالمسجد من جميع الجهات، وله مئذنتان ارتفاع 60 مترا لكل مئذنة وقبة على الطراز الإسلامى مساحتها 350 مترا مربعا.

كما يضم 16 دورة مياه، ويتكون الطابق الأول من مصلى للرجال ومصلى للنساء، وملحق يضم دورات مياه ومكان للوضوء، والطابق الثانى مكون من المصلى الرئيسى، وهو ملحق يضم مكتبة للاطلاع وحجرة للإمام، واستراحة لكبار الزوار، واستراحة للإمام، والمسجد له ثلاثة مداخل رئيسية، وتم انشاؤه عام 1949م، ثم تم تجديده وتطويره وافتتح اليوم /الجمعة.

وأضاف البيان أنه تم افتتاح 5 مساجد أخرى، وهى المسجد الكبير بمنشية الصفا بمركز كفر الشيخ على مساحة 1300 متر بتكلفة 7 ملايين و800 ألف جنيه، والمسجد البحرى بالغنيمة بلاصفير بمركز دسوق على مساحة 682.5 متر بتكلفة 3 ملايين و410 آلاف جنيه، ومسجد مخيزن بالرياض على مساحة 683.5 متر بتكلفة 4 ملايين 101 ألف جنيه، ومسجد عزبة فهمى بكفر الشيخ على مساحة 340 مترا، بتكلفة 900 ألف جنيه، ومسجد عبداللطيف عامر على مساحة 600 متر، بتكلفة 3 ملايين جنيه.

ثم عقد الوزير اجتماعا مع قيادات الدعوة ومديرى إدارات الأوقاف بالمحافظة، حيث شدد الوزير خلال الاجتماع على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم التأكيد عليها بالإضافة إلى الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة والتى لاتزيد عن عشر دقائق.