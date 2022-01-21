/673990/بعد-حبسه-على-ذمة-التحقيقات-الإعدام-ينتظر-قاتل-روان-الحسيني-بطلة-العالم-في-السرعة

تتبعها إلى منزل ذويها وقام بسرقتها ثم قتلها حتى لا ينكشف أمره..

شهدت الأيام الماضية جدلًا واسعًا في قضية مقتل روان الحسيني، بطلة العالم للسرعة، والعثور على جثتها مُلقاه فوق أسطح أحد البيانات بمدينتها كفر الشيخ، الأمر الذي كشفته النيابة بأنها واقعة سرقة تعقب فيها الجاني، المجني عليها، حتى دلفت إلى منزل ذويها وقام بسرقتها، ثم قتلها حتى لا ينكشف أمره، مُعلنة، النيابة العامة، القبض عليه وحبسه على ذمة التحقيقات في الواقعة التي يواجه فيها تهمة القتل بدافع السرقة.. وفي هذا السياق يرصد "دوت الخليج" العقوبات القانونية التي من الممكن أن تُطبق على المتهم.

دوت الخليج

نظمت مواد قانون العقوبات الأحكام القضاية في تهم السرقة والقتل وما يماثلها، حيث نصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

فيما وصفت المادة 232 من ذات القانون الترصد بأنه تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على أن من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يُعد قاتلًا بالسم أيًا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

فيما نصت المادة 234 من القانون المذكور على أن قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وأوضح القانون أنه مع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أصل الحكاية :

تلقت النيابة العامة في 17 من يناير الجاري بلاغًا من الشرطة يفيد بوفاة المجني عليها "روان الحسيني" بالمستشفى، إضافة إلى وجود إصابات بجسدها وحول عنقها، فانتقلت النيابة العامة لمناظرتها ومعاينة سطح العقار الذي عُثر عليها به، وتحفظت على آلات المراقبة المثبتة بمحيطه لفحصها، وعقب تحريات النيابة العامة قال ذوي المجني عليها أنهم يوم وفاتها تلقوا نبأ من مجهولٍ عبر هاتفها بتواجدها مع شخصٍ بسطح أحد العقارات، ولما تبين تضليله لهم عاودوا الاتصال به فأعلمهم بمكانها الصحيح، فأسرعوا إليها وتبينوها هناك ملقاة على الأرض ملفوفٌ حول عنقها قطعة من القماش، فحاولوا إغاثتها ولكن لم تُفلح محاولات إسعافها، وبطلب النيابة العامة تحريات الشرطة أسفرت عن تحديد شخص مرتكب الواقعة، وأنه تعقب أثر المجني عليها عازمًا قتلها لسرقتها.

ضبط المتهم بقتل فتاة كفر الشيخ :

وتنفيذا لأمر النيابة العامة بضبط المتهم أُلقي القبض عليه، وباستجوابه أقرَّ في التحقيقات بارتكابه الجريمة موضحًا أنه تعقب المجني عليها حتى دلفت مدخل عقار ذويها، فأوقفها واقتادها إلى السطح وسرق منها قرطًا ذهبيًا وهاتفًا محمولًا، وخلال محاولتها الفرار منه جذبها بقوة من غطاء رأسها فالتف حول عنقها حتى سقطت من شِدة الجذب ففر هاربًا، ثم بتلقيه اتصالات من ذوي المجني عليها عبر هاتفها المسروق، ادعى لهم تواجدها بمكان غير الذي سقطت فيه، ولما لاحقوه باتصالاتهم أرشدهم عن مكانها الصحيح، ووضع شريحة هاتف المجني عليها بهاتف زوجته، فسألت النيابة العامة الأخيرة وشهدت أن زوجها أخذ هاتفها منها عقب عودته المنزل يوم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة الواقعة.

هذا، وقد أجرت النيابة العامة معاينة تصويرية بمحل الحادث حاكى خلالها المتهم كيفية ارتكابه الجريمة تفصيلًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.